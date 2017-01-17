Жигулевская ГЭС приступает к демонтажу и модернизации последнего гидроагрегата

На Жигулевской ГЭС в присутствии ветеранов станции торжественно остановлен для модернизации гидроагрегат №20 - последний из вступивших в строй в 1950-е годы.

Программой комплексной модернизации (ПКМ) ПАО "РусГидро" предусмотрено полное обновление оборудования Жигулевской ГЭС. Сейчас главное направление - реконструкция гидрогенерирующего оборудования и систем управления. Эти работы ведутся в рамках долгосрочного контракта между ПАО "РусГидро" и российским концерном "Силовые машины". Контракт предусматривает глубокую модернизацию четырнадцати гидроагрегатов из двадцати установленных на Жигулевской ГЭС. Шесть гидроагрегатов были модернизированы до его заключения.

Сейчас выполнение контракта уже близится к завершению. 10 января 2017 года на Жигулевской ГЭС остановлен гидроагрегат №20. На торжественную церемонию пригласили ветеранов станции, среди которых были специалисты, запускавшие этот гидроагрегат без малого 60 лет назад.

"Жигулевская ГЭС обновляет оборудование, функционирующее еще с 1950-х годов. Гидроагрегат №20 был введен в эксплуатацию 14 октября 1957 года, с того момента он отработал более 422 тысяч часов, произвел более 32 млрд кВт-часов электроэнергии", - отметил директор филиала ПАО "РусГидро" "Жигулевская ГЭС" Олег Леонов.

Он подчеркнул, что надежная работа гидроагрегатов в течение почти шестидесяти лет - это заслуга многих людей: проектировщиков, инженеров, рабочих, специалистов Жигулевской ГЭС. Ленинградский металлический завод (сейчас предприятие входит в концерн "Силовые машины") обеспечил высокое качество узлов и деталей, монтажники и персонал гидростанции - грамотный монтаж, эксплуатацию и своевременный ремонт.

Владимир Хуртин, долгие годы работавший главным инженером Жигулевской ГЭС, напомнил о том, что в период с 1992 по 2004 год на сызранском АО "Тяжмаш" был выполнен расширенный капитальный ремонт девяти гидроагрегатов. В их числе был и ГА №20. "Все агрегаты были тогда полностью разобраны, вплоть до мелких деталей и узлов. Была выполнена реставрация этих узлов в заводских условиях", - рассказал Владимир Хуртин. Это позволило продлить сроки эксплуатации оборудования и обеспечить его надежную работу до настоящего времени.

Владимир Хуртин напомнил о том, как непросто шел процесс модернизации первого гидроагрегата - ГА №5. Работы начались в октябре 1996 года, а завершились лишь в июне 1999-го - прошло почти три года. Оборудование каждой гидроэлектростанции уникально, и опыта его модернизации в то время еще не было.

Олег Леонов сообщил, что на реализацию программы комплексной модернизации (ПКМ) Жигулевской ГЭС ПАО "РусГидро" направило более 20 млрд рублей. С 2012 года ежегодно реконструируются по два-три гидроагрегата. Работы ведутся параллельно на трех машинах, и на модернизацию каждой из них отводится чуть более 10 месяцев.

Сейчас продолжается модернизация ГА №8 и ГА №11, начатая в 2016 году, а ввод в эксплуатацию последнего, полностью обновленного ГА №20 запланирован на декабрь 2017 года. Благодаря модернизации установленная мощность Жигулевской ГЭС увеличится на 147 МВт и составит 2 488 МВт.

Первый заместитель директора - главный инженер Жигулевской ГЭС Олег Лытиков, сменивший на этом посту Владимира Хуртина, сообщил, что в рамках модернизации старые 6-лопастные турбины гидроагрегатов заменяются современными 5-лопастными. Новые турбины концерна "Силовые машины" обеспечивают больший расход воды и мощность. Они экологически безопасны - в конструкции рабочих колес применены безмасляные втулки. Это полностью исключает возможность попадания турбинного масла в акваторию Волги.

Остановка и вывод в модернизацию гидроагрегата №20 - знаковое событие для всего коллектива Жигулевской ГЭС. Особые чувства вызвало это событие у ветеранов станции. Ярополк Борисанов, в 1950-е годы работавший сменным инженером строящейся Куйбышевской ГЭС (так называлась тогда Жигулевская ГЭС), участвовал в пуске нескольких гидроагрегатов, в том числе и ГА № 20.

"Конечно, пуск первого агрегата проходил более торжественно, ведь это был наш первенец! - вспоминает Ярополк Борисанов. - А к концу 1957 года мы ввели в строй много агрегатов и много другого оборудования. "Двадцатка" была последней, но какие были тогда темпы! За первую половину октября запустили четыре гидроагрегата - №№ 17, 18, 19 и 20".

История пуска ГА №1 - это история трудового подвига. Агрегат запускали в самом конце морозного декабря 1955 года, когда температура воздуха в районе Куйбышевской ГЭС опускалась до -30°С. Кровли над машинным залом еще не было, и все операции по запуску выполнялись "под шатром" - под специальным брезентовым пологом.

Сегодня вести работы по модернизации и проще, и сложнее. Конечно, сейчас в машинном зале тепло, хорошее освещение. Однако на строящейся ГЭС, пока не смонтирована кровля, можно было одновременно собирать и устанавливать сразу несколько гидроагрегатов.

Сейчас монтажники тоже ведут работы параллельно на трех машинах. Но в их распоряжении всего одна монтажная площадка в начале машинного зала. Специалистам приходится перемещать как новые, так и отработавшие свое узлы и агрегаты через весь зал. А станция тем временем работает, и ошибиться нельзя! Обеспечивать высокое качество монтажа, удерживать высокие темпы помогают накопленный опыт и четкая организация работ.

В рамках ПКМ на Жигулевской ГЭС выполняется замена гидромеханического, коммутационного оборудования и систем автоматики. В частности, уже заменены 14 комплектов сороудерживающих решеток из 40. Продолжается замена выключателей открытого распределительного устройства ОРУ-500 кВ на современные элегазовые. "Жигулевская ГЭС - в непрерывном развитии. Благодаря модернизации станция находится на высоком, современном техническом уровне", - подчеркивает Олег Леонов.