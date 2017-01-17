Вынесен приговор группировке, бравшей деньги за "отмазывание" от армии

В Новокуйбышевске суд вынес приговор участникам группировки, зарабатывавшим до 90 тыс. руб. на каждом "военнике". Они заплатят штрафы по 100 тыс. рублей.

Цепочка, по которой передавались деньги за "отмазывание" от армии, по версии следствия, была довольно длинной.

До февраля 2016 г. в отделе военного комиссариата Самарской области по Новокуйбышевску начальником отделения подготовки и призыва на военную службу работал Андрей Самойлов.

Его помощником трудился Тимур Бикмаматов. У него, в свою очередь, был друг - Илья Белозерский. А у того был приятель - электрогазосварщик Артем Сенин.

Вот к Сенину в конце декабря 2015 г. и обратился его знакомый по фамилии Егоров с просьбой о решении вопроса об освобождении его, Егорова, и его приятеля Лямасова от призыва на военную службу и выдаче военных билетов с указанием в них недостоверных сведений относительно категории годности к военной службе.

Сенин обратился к Белозерскому, Белозерский - к Бикмаматову, Бикмаматов - к Самойлову. Все обо всем договорились и сошлись на том, чтоб взять с пары решивших "откосить" 170 тыс. рублей. При этом "долю" должен был взять каждый представитель цепочки посредников, а основная часть суммы досталась бы Самойлову.

Правда, как следует из материалов уголовного дела, призывники почему-то напугались и перед передачей денег написали заявление в полицию о том, что с них взятку за "военники" вымогают.

Дальше меченые купюры призывники отдали Сенину. Сенина задержали силовики и предложили посотрудничать со следствием и передать деньги по цепочке дальше, вплоть до Самойлова. С поличным "брали" каждого члена группы, каждый соглашался сотрудничать со следствием.

Когда задерживали Белозерского, из разговора с ним выяснилось, что схема отработана и двумя призывниками не ограничивается. Например, в уголовном деле имеется видеозапись, на которой заснят разговор между полицейским и Белозерским. Там он говорит, что до того делал военники еще и Сенину, и некому Виталию Родину за 70 тыс. рублей. Белозерский также рассказал, что с осени цены повысились и теперь "военник" стоит 75 тыс. рублей. Иногда же, в зависимости от длины "цепочки", военники стоили до 90 тыс. рублей.

Также в уголовном деле имеется информация, что к Бикмаматову обращался еще один призывник Кабаков. С него Бикмаматов тоже взял деньги для передачи большей части Самойлову. За троицу Самойлову достались 215 тыс. рублей. Купюры оказались меченными, и их через несколько минут отобрали полицейские.

Дело в отношении Самойлова выделили в отдельное производство.

А вот Бикмаматову, Белозерскому и Сенину судья городского суда Новокуйбышевска вынесла приговор.

"Они признаны виновными, но их действия были переквалифицированы на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, они приговорены к штрафу по 100 тыс. руб. каждому", - рассказала Волга Ньюс судья Светлана Думан.

Правда, судья не пояснила, почему решила переквалифицировать статью на мошенничество, ведь своих клиентов никто из членов цепочки не обманывал. В частности, в уголовном деле имеется и такая аудиозапись рассказа Бикмаматова: "Там будет такая ситуация, они придут туда в апреле на комиссию. Тупо подойдут к врачу, он даст там два-три направления левых, а они пробегут быстро медкомиссию. Он их зарубает официально и все на… и получают военные билеты. Вот так сделаем. Давай бабки".