Жителя Красноярского района подозревают в растлении четырехлетнего сына

В Красноярском районе 29-летнего местного жителя подозревают по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января 2017 г. подозреваемый дома совершил действия сексуального характера в отношении своего четырехлетнего сына.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике