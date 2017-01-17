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В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АКБ "Газбанк" выкупит 1995 облигаций Народного облигационного займа Самарской области. Общая сумма шести сделок составит 119,9 млн рублей.

Официальное сообщение об этом опубликовано на портале раскрытия информации эмитентов.

Речь идет о следующих договорах купли-продажи облигаций, заключенных между эмитентом займа - ООО "Технологии строительства СОФЖИ" и АКБ "Газбанк":

  1. договор купли-продажи облигаций №121/ОЗ от 16 января 2017 г. 333 облигации на сумму 19,9 млн рублей,
  2. договор купли-продажи облигаций №122/ОЗ от 16 января 2017 г. 333 облигации на сумму 19,9 млн рублей,
  3. договор купли-продажи облигаций №123/ОЗ от 16 января 2017 г. 330 облигаций на сумму 19,9 млн рублей,
  4. договор купли-продажи облигаций №124/ОЗ от 16 января 2017 г. 333 облигации на сумму 19,9 млн рублей,
  5. договор купли-продажи облигаций №125/ОЗ от 16 января 2017 г. 333 облигации на сумму 19,9 млн рублей,
  6. договор купли-продажи облигаций №126/ОЗ от 16 января 2017 г. 333 облигации на сумму 19,9 млн рублей.

Напомним, проект Народного облигационного займа стартовал в августе 2016 г. по инициативе губернатора Николая Меркушкина. Газбанк изначально выступал партнером проекта.

За первый месяц продаж реализовано купонов на сумму 20,7 млн рублей. В октябре были заключены две сделки, в ходе которых 5 тыс. облигаций выкупил "Тольяттихимбанк".

По информации на конец ноября, 880 облигаций было выкуплено физическими лицами, свободный объем к размещению составлял 2620 ценных бумаг.

Таким образом, с учетом облигаций, которые выкупит Газбанк, объем реализованных ценных бумаг Народного займа превысил 90%.

Как сообщалось в декабре 2016 г., в капитал АКБ "Газбанк" зашли швейцарские и британские инвесторы, которые стали собственниками около 20% акций финансового учреждения: у двух акционеров банка - ООО "Форсаж" (4,8%) и ООО "Бизнес-Элит" (14,45%) - сменились собственники.

Новым владельцем "Форсажа" стал житель Великобритании Джеффри Лоуренс Шмидт. Он же выступил одним из совладельцев ООО "Бизнес-Элит" с долей 19,9%. 49% компании досталось гражданину Швейцарии Доминику Филиппу Бразье. В число учредителей "Бизнес-Элит" вошло также АО "Сонниг" (19,83%), принадлежащее швейцарцу Рикардо Мортара, и компания "ГВР Файнэнс АГ" (11,27%), единственным участником которой является гражданин Швейцарии Давид Гаон. Давид Гаон приходится  племянником бенефициару холдинга Noga Нессиму Гаону, владевшему отелями Noga Hilton по всему миру. Рикардо Мортара - владелец швейцарского оператора деловой авиации Sonnig SA, предлагающего услуги в сфере чартерных частных рейсов. Самолеты его компании базируются в Женеве, Турине и Москве.

Эмитентом "Народного облигационного займа" выступает ООО "Технологии строительства СОФЖИ" - дочерняя компания Самарского областного фонда жилья и ипотеки. Всего "ТСС" выпустило 8,5 тыс. штук бездокументарных облигаций номиналом 60 тыс. рублей. Общая сумма эмиссии составляет 510 млн рублей, размер купонного дохода - 13% годовых. В отличие от традиционных банковских вкладов, условия займа предполагают сохранение купонного дохода в случае досрочного предъявления облигаций. Размещаются облигации путем открытой подписки. Срок погашения займа - четвертый квартал 2019 года. Таким образом, за три года до срока погашения в IV квартале 2019 г. держатель сможет получить на каждый купон номиналом в 60 тыс. рублей 23 тыс. дохода.

Облигационный народный заем является целевым: все средства, полученные в результате его реализации, планируется инвестировать в комплексную застройку первой очереди квартала "Е" проекта "Пять кварталов". Застройщиком выступит Самарский областной фонд жилья и ипотеки - соответствующий инвестиционный договор был заключен между СОФЖИ и его дочерней компанией 16 ноября 2016 года.

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