В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

АКБ "Газбанк" выкупит 1995 облигаций Народного облигационного займа Самарской области. Общая сумма шести сделок составит 119,9 млн рублей.
Официальное сообщение об этом опубликовано на портале раскрытия информации эмитентов.
Речь идет о следующих договорах купли-продажи облигаций, заключенных между эмитентом займа - ООО "Технологии строительства СОФЖИ" и АКБ "Газбанк":
- договор купли-продажи облигаций №121/ОЗ от 16 января 2017 г. 333 облигации на сумму 19,9 млн рублей,
- договор купли-продажи облигаций №122/ОЗ от 16 января 2017 г. 333 облигации на сумму 19,9 млн рублей,
- договор купли-продажи облигаций №123/ОЗ от 16 января 2017 г. 330 облигаций на сумму 19,9 млн рублей,
- договор купли-продажи облигаций №124/ОЗ от 16 января 2017 г. 333 облигации на сумму 19,9 млн рублей,
- договор купли-продажи облигаций №125/ОЗ от 16 января 2017 г. 333 облигации на сумму 19,9 млн рублей,
- договор купли-продажи облигаций №126/ОЗ от 16 января 2017 г. 333 облигации на сумму 19,9 млн рублей.
Напомним, проект Народного облигационного займа стартовал в августе 2016 г. по инициативе губернатора Николая Меркушкина. Газбанк изначально выступал партнером проекта.
За первый месяц продаж реализовано купонов на сумму 20,7 млн рублей. В октябре были заключены две сделки, в ходе которых 5 тыс. облигаций выкупил "Тольяттихимбанк".
По информации на конец ноября, 880 облигаций было выкуплено физическими лицами, свободный объем к размещению составлял 2620 ценных бумаг.
Таким образом, с учетом облигаций, которые выкупит Газбанк, объем реализованных ценных бумаг Народного займа превысил 90%.
Как сообщалось в декабре 2016 г., в капитал АКБ "Газбанк" зашли швейцарские и британские инвесторы, которые стали собственниками около 20% акций финансового учреждения: у двух акционеров банка - ООО "Форсаж" (4,8%) и ООО "Бизнес-Элит" (14,45%) - сменились собственники.
Новым владельцем "Форсажа" стал житель Великобритании Джеффри Лоуренс Шмидт. Он же выступил одним из совладельцев ООО "Бизнес-Элит" с долей 19,9%. 49% компании досталось гражданину Швейцарии Доминику Филиппу Бразье. В число учредителей "Бизнес-Элит" вошло также АО "Сонниг" (19,83%), принадлежащее швейцарцу Рикардо Мортара, и компания "ГВР Файнэнс АГ" (11,27%), единственным участником которой является гражданин Швейцарии Давид Гаон. Давид Гаон приходится племянником бенефициару холдинга Noga Нессиму Гаону, владевшему отелями Noga Hilton по всему миру. Рикардо Мортара - владелец швейцарского оператора деловой авиации Sonnig SA, предлагающего услуги в сфере чартерных частных рейсов. Самолеты его компании базируются в Женеве, Турине и Москве.
Эмитентом "Народного облигационного займа" выступает ООО "Технологии строительства СОФЖИ" - дочерняя компания Самарского областного фонда жилья и ипотеки. Всего "ТСС" выпустило 8,5 тыс. штук бездокументарных облигаций номиналом 60 тыс. рублей. Общая сумма эмиссии составляет 510 млн рублей, размер купонного дохода - 13% годовых. В отличие от традиционных банковских вкладов, условия займа предполагают сохранение купонного дохода в случае досрочного предъявления облигаций. Размещаются облигации путем открытой подписки. Срок погашения займа - четвертый квартал 2019 года. Таким образом, за три года до срока погашения в IV квартале 2019 г. держатель сможет получить на каждый купон номиналом в 60 тыс. рублей 23 тыс. дохода.
Облигационный народный заем является целевым: все средства, полученные в результате его реализации, планируется инвестировать в комплексную застройку первой очереди квартала "Е" проекта "Пять кварталов". Застройщиком выступит Самарский областной фонд жилья и ипотеки - соответствующий инвестиционный договор был заключен между СОФЖИ и его дочерней компанией 16 ноября 2016 года.