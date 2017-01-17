Мужчину из Кинеля обвиняют в изнасилованиях несовершеннолетней падчерицы

В Кинеле завершено расследование уголовного дела 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении шести преступлений по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", "Развратные действия", "Изнасилование несовершеннолетней" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, с 2013 по 2016 г. мужчина дома в пос. Алексеевка в Кинеле неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении падчерицы 2000 года рождения.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кинеля для рассмотрения по существу.
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