В Самаре полицейские перекрывали ул. Молодогвардейскую, возможно, из-за учений

Во вторник, 17 января, около 16:00 в Самаре сотрудники полиции перекрыли въезд на ул. Молодогвардейскую со стороны ул. Полевой, в район Дворца спорта съехалось большое количество стражей порядка, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец происходящего.

По рассказу очевидца, на перекрытом участке ул. Молодогвардейской стояли полицейские автобусы. Поблизости находились силовики со средствами защиты и оружием. Из-за перекрытия ул. Молодогвардейской на соседних магистралях осложнилось движение транспортных потоков.

В ГУ МЧС по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в их ведомство никакой информации по поводу происходящего во Дворце спорта не поступало. В ОГИБДД Самары также пояснили, что их ведомство к перекрытию улицы отношения не имеет.

Тем временем, по предварительным данным источника в оперативных структурах, в районе самарского Дворца спорта примерно с 15:00 проходили учения якобы по пресечению беспорядков, которые закончились около 17:00.