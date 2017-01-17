В Самаре полицейские перекрывали ул. Молодогвардейскую, возможно, из-за учений

Во вторник, 17 января, около 16:00 в Самаре сотрудники полиции перекрыли въезд на ул. Молодогвардейскую со стороны ул. Полевой, в район Дворца спорта съехалось большое количество стражей порядка, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец происходящего.
По рассказу очевидца, на перекрытом участке ул. Молодогвардейской стояли полицейские автобусы. Поблизости находились силовики со средствами защиты и оружием. Из-за перекрытия ул. Молодогвардейской на соседних магистралях осложнилось движение транспортных потоков.
В ГУ МЧС по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в их ведомство никакой информации по поводу происходящего во Дворце спорта не поступало. В ОГИБДД Самары также пояснили, что их ведомство к перекрытию улицы отношения не имеет.
Тем временем, по предварительным данным источника в оперативных структурах, в районе самарского Дворца спорта примерно с 15:00 проходили учения якобы по пресечению беспорядков, которые закончились около 17:00.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?