Завершить размещение облигаций Народного займа планируется уже в январе

Размещение облигаций первого облигационного Народного займа близко к завершению: в январе 2017 г. ООО "Технологии строительства СОФЖИ" (ТСС) планирует завершить размещение облигаций выпуска с регистрационным госномером 4-01-36514-R от 11 августа 2016 г. в связи с их 100% реализацией.

Об этом сообщил Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

По словам генерального директора ООО ТСС Реналя Мязитова, факт завершения размещения облигаций можно расценить как подтверждение успешности реализации всего проекта "Облигационный заем".

"Могу с удовлетворением констатировать, что Облигационный народный заем продемонстрировал свою эффективность, - уточняет Реналь Мязитов. - Облигации востребованы как у населения, так и у юридических лиц. Запуск проекта состоялся в августе 2016 года, а уже сейчас, в январе 2017 года, спустя менее полугода, мы планируем реализовать все облигации".