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Инвестиции Экономическая политика

Завершить размещение облигаций Народного займа планируется уже в январе

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Размещение облигаций первого облигационного Народного займа близко к завершению: в январе 2017 г. ООО "Технологии строительства СОФЖИ" (ТСС) планирует завершить размещение облигаций выпуска с регистрационным госномером 4-01-36514-R от 11 августа 2016 г. в связи с их 100% реализацией.

Об этом сообщил Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

По словам генерального директора ООО ТСС Реналя Мязитова, факт завершения размещения облигаций  можно расценить как подтверждение успешности реализации всего проекта "Облигационный заем".

"Могу с удовлетворением констатировать, что Облигационный народный заем продемонстрировал свою эффективность, - уточняет Реналь Мязитов. - Облигации востребованы как у населения, так и у юридических лиц. Запуск проекта состоялся в августе 2016 года, а уже сейчас, в январе 2017 года, спустя менее полугода, мы планируем реализовать все облигации".

Идея облигационного займа Самарской области родилась в начале 2016 года. Тогда губернатор Николай Меркушкин поставил перед региональным правительством задачу - разработать финансовый инструмент, позволяющий привлечь деньги населения и инвесторов под реализацию социально значимых проектов. В качестве пилотного проекта был выбран крупномасштабный  инвестиционный проект реновации исторического центра Самары "5 кварталов" (1-я очередь квартала Е), оператором которого выступает Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (организация, учрежденная правительством Самарской области).

Стоимость реализации всего проекта "5 кварталов" оценивается более чем 25 млрд рублей. Первая очередь потребует  2,12 млрд руб., средства облигационного займа составят немногим более 24 процентов от этой суммы. Остальное - собственные средства СОФЖИ, бюджетные и кредитные ресурсы. Возвращать деньги и проценты инвесторам планируется за счет продажи возведенной в рамках реновации недвижимости.

11 августа Центробанк РФ зарегистрировал первый выпуск именных бездокументарных облигаций Самарской области. Всего выпуск состоит из 8,5 тыс. облигаций номинальной стоимостью 60 тыс. рублей. Общая сумма эмиссии составляет 510 млн рублей. Размер купонного дохода составляет 13% годовых. Срок погашения облигационного займа - 4 квартал 2019 г. Размещение облигаций  осуществлялось путем открытой подписки.

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