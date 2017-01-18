Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Австралии

Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн), пишет sport.ru.
Павлюченкова, "посеянная" на турнире под 24-м номером, взяла верх со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
В следующем раунде Павлюченкова встретится с победительницей матча между Элиной Свитолиной (Украина) и Джулией Боузерап (США).
В парном разряде турнира тандем Анастасии и Тимеа Бабош сменил соперниц. Американки Серена и Винус Уильямс снялись с турнира. Новыми оппонентками россиянки и венгерки будут немка Карина Виттефт и румынка Сорана Кырстя.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!