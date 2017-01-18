Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Австралии

Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн), пишет sport.ru.

Павлюченкова, "посеянная" на турнире под 24-м номером, взяла верх со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В следующем раунде Павлюченкова встретится с победительницей матча между Элиной Свитолиной (Украина) и Джулией Боузерап (США).

В парном разряде турнира тандем Анастасии и Тимеа Бабош сменил соперниц. Американки Серена и Винус Уильямс снялись с турнира. Новыми оппонентками россиянки и венгерки будут немка Карина Виттефт и румынка Сорана Кырстя.