НОВАТЭК сообщил предварительные производственные результаты за 2016 год

НОВАТЭК подвел предварительные итоги производственной деятельности за двенадцать месяцев 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В 2016 году товарная добыча углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий составила 537,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе было добыто 66,1 млрд куб. м природного газа и 12,441 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Средняя суточная товарная добыча углеводородов составила 1,47 млн бнэ.

По информации пресс-службы ПАО "НОВАТЭК", в сравнении с 2015 годом добыча углеводородов увеличилась на 16,3 млн бнэ (рост на 3,1%), в том числе суточная добыча углеводородов увеличилась на 0,02 млн бнэ (рост 2,8%). Добыча природного газа сократилась на 1,8 млрд куб. м (снижение на 2,7%), а добыча жидких углеводородов увеличилась на 3,347 млн тонн (рост на 36,8%).

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК увеличился на 3,1% по сравнению с 2015 годом и составил 12,397 млн тонн.

На комплексе в Усть-Луге в 2016 году было переработано 6,918 млн тонн стабильного газового конденсата, это на 2,8% больше, чем в 2015 году.

По предварительным данным, в 2016 году было реализовано 6,662 млн тонн готовой продукции комплекса, в том числе 4,113 млн тонн нафты, 0,986 млн тонн керосина, 1,564 млн тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем экспорта стабильного газового конденсата составил 1,305 млн тонн.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в отчетности ПАО "НОВАТЭК" 0,8 млрд куб. м газа и 0,702 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки были отражены как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.