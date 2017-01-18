Школьные автобусы в регионе привели в соответствие с новыми требованиям безопасности

С 1 июля 2017 года на федеральном уровне вступают в силу новые требования к перевозке детей. Об этом сообщили на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской думы.

Согласно документу, возить детей можно будет только на автобусах не старше 10 лет. Изначально планировалось, что норма вступит в силу с начала 2017 года, но затем ее перенесли на середину года - из-за того, что не все регионы оказались готовы к нововведению. Впрочем, по словам министра образования и науки Самарской области Владимира Пылева, к изменениям регион подготовился еще в прошлом году. И сейчас все автобусы, на которых возят детей в школы в селах, соответствуют букве нового законодательства.

За последние два года в губернии обновили парк автобусов. В прошлом году купили 119 транспортных средств, в 2015 году - еще 56. Итого сегодня самарских детей в школы возят на 648 автобусах. Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами, которые позволяют следить за скоростью движения.

Большая часть нового автопарка - микроавтобусы, рассчитанные на 12-18 человек. "Как правило, в сельских районах автобусы большей вместимости не требуются. А небольшие позволяют сэкономить на топливе", - пояснил министр, добавив, что, по данным ГИБДД за 11 месяцев 2016 года, было выявлено 104 нарушения при перевозке детей. При этом на школьные перевозки пришлось всего 4% от этих нарушений.

Владимир Пылев, министр образования и науки Самарской области:

- Новые требования распространяются не только на школьные перевозки. Через полгода возить детей на спортивные соревнования или экскурсии тоже можно будет только в автобусах, которые эксплуатируют не более 10 лет. При этом у нас вызывают беспокойство ситуации, когда турфирма договаривается с классным руководителем об экскурсии без ведома директора и заключает договоры с родителями. В этом случае мы не можем гарантировать безопасность детей.