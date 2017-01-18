Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова проиграли в парном разряде Открытого чемпионата Австралии

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, сообщает championat.com.

На старте соревнований они проиграли итальянке Саре Эррани и бельгийке Кирстен Флипкенс со счетом 2:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Напомним, в одиночном разряде соревнований Дарья также не смогла преодолеть стартовый рубеж, уступив китаянке Пэн Шуай.