В Самаре женщину в лицо укусила собака

Во вторник, 17 января, в десятом часу вечера в одной из квартир по ул. Тухачевского потребовалась помощь 49-летней женщине, которую в лицо укусила собака, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшей необходимую помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.