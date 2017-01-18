В Тольятти в горячую воду добавят краситель

С 23 по 25 января специалисты Территориального управления по теплоснабжению Тольятти компании "Т Плюс" проверят плотность тепловых сетей Комсомольского района с помощью органического красителя - уранина, сообщает пресс-служба коммунальщиков.
На протяжении трех дней на отопительной котельной №8 в систему теплоснабжения района будет вводиться краситель "Уранин", который окрасит воду во всей системе теплоснабжения Комсомольского района в желто-зеленый цвет. Содержание красителя в системе теплоснабжения будут контролировать специалисты химической службы ТУТС г. Тольятти.
Намеченный тест поможет обнаружить нарушение работы теплообменников в жилых домах, позволит выявить точки несанкционированных врезок в систему теплоснабжения и прочие недопустимые случаи попадания отопительной воды в систему ГВС. Если система ГВС в доме работает нормально, то краситель туда попадать не должен.
Следует отметить, что краситель "Уранин" соответствует санитарным нормам и совершенно безвреден, в связи с чем разрешен санитарными правилами для определения утечек воды в теплосетях.
Руководство энергокомпании обращает внимание жителей Комсомольского района Тольятти: если горячая вода в кране окрасится в зеленый или желтый цвет, следует незамедлительно обратиться в диспетчерскую службу ТУТС г. Тольятти по тел. 719-252 и 283-322 для дальнейшего поиска утечки или устранения неисправности во внутридомовой системе или рассказать об этом в свою УК.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.