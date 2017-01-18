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ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти в горячую воду добавят краситель

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 по 25 января специалисты Территориального управления по теплоснабжению Тольятти компании "Т Плюс" проверят плотность тепловых сетей Комсомольского района с помощью органического красителя - уранина, сообщает пресс-служба коммунальщиков.

На протяжении трех дней на отопительной котельной №8 в систему теплоснабжения района будет вводиться краситель "Уранин", который окрасит воду во всей системе теплоснабжения Комсомольского района в желто-зеленый цвет. Содержание красителя в системе теплоснабжения будут контролировать специалисты химической службы ТУТС г. Тольятти.

Намеченный тест поможет обнаружить нарушение работы теплообменников в жилых домах, позволит выявить точки несанкционированных врезок в систему теплоснабжения и прочие недопустимые случаи попадания отопительной воды в систему ГВС. Если система ГВС в доме работает нормально, то краситель туда попадать не должен.

Следует отметить, что краситель "Уранин" соответствует санитарным нормам и совершенно безвреден, в связи с чем разрешен санитарными правилами для определения утечек воды в теплосетях.

Руководство энергокомпании обращает внимание жителей Комсомольского района Тольятти: если горячая вода в кране окрасится в зеленый или желтый цвет, следует незамедлительно обратиться в диспетчерскую службу ТУТС г. Тольятти по тел. 719-252 и 283-322 для дальнейшего поиска утечки или устранения неисправности во внутридомовой системе или рассказать об этом в свою УК.

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