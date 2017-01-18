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Здравоохранение Общество

Доктора клиники "Мать и дитя - ИДК" знают толк в здоровье

САМАРА.18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе Госпитальному центру клиники "Мать и дитя - ИДК" исполняется 17 лет. В Самаре именно он стал первопроходцем в лапароскопических операциях по гинекологии. Госпитальный центр был построен в 2000 году всего за 365 дней по примеру передовых зарубежных клиник. За 17 лет работы медицинскую помощь получили более чем 72 000 пациентов. Проведено около 12 000 лапароскопических операций. Врачи Госпитального центра клиники "Мать и дитя - ИДК" рассказали нам, что для них значит здоровье.

 

Дмитрий Канищев, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением, опыт работы более 24 лет:

- Для меня здоровье - это когда я просыпаюсь утром в прекрасном настроении и с удовольствием иду на работу. А вечером мне жалко, что день закончился, но я с нетерпением жду следующего дня.

 

 

 

Александр Климанов, заведующий Госпитальным центром, опыт работы более 15 лет:

- Здоровье - это возможность жить полноценной жизнью, когда ты впитываешь внешний мир с хорошим настроением. Это красота, дети и отсутствие болезни.

 

 

 

 

Виктор Гуснян, врач акушер-гинеколог (хирург), опыт работы более 16 лет:

- Здоровье - это когда привычный образ жизни тебя радует, наполняет жизнь красками, и ты чувствуешь себя полным сил и энергии, готовым преодолеть любые сложности, возникающие на твоем пути.

 

 

 

Алексей Игнатьев, врач акушер-гинеколог (хирург), опыт работы более 15 лет:

- Здоровье - это возможность радоваться каждому дню с детьми, родственниками, друзьями. Это жизнь в удовольствие от каждого дня.

 

 

 

 

Елена Скачкова, врач акушер-гинеколог (хирург), опыт работы более 16 лет:

- Для меня здоровье - это, прежде всего, позитивное восприятие жизни, а значит, удача и успех во всем задуманном или в текущих делах. Это выходные, проведенные  вместе с семьей, и неважно, чем мы занимаемся, главное, что вместе.

 

 

 

Оксана Помазанова, врач акушер-гинеколог (хирург), опыт работы более 21 года:

- Быть здоровым для меня означает быть способным к развитию.

 

 

 

 

Сегодня современная хирургия - это улучшение качества жизни человека, органосохраняющие технологии, безопасный наркоз.

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Последние комментарии

Fani Fani 26 февраля 2016 17:42 Планируется объединить "скорые" Волжского и Безенчукского районов

Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!

Vladimir Ignatev 17 февраля 2016 14:35 Главврачом Красноярской ЦРБ назначен Александр Крятов

Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!

Ольга Максимова 07 июня 2015 22:23 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((

иван бабайкин 06 июня 2015 17:29 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,

Дмитрий Курбанов 06 июня 2015 07:25 В августе в поселке Шмидта заработает ФАП

а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.

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