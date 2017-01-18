Доктора клиники "Мать и дитя - ИДК" знают толк в здоровье

В январе Госпитальному центру клиники "Мать и дитя - ИДК" исполняется 17 лет. В Самаре именно он стал первопроходцем в лапароскопических операциях по гинекологии. Госпитальный центр был построен в 2000 году всего за 365 дней по примеру передовых зарубежных клиник. За 17 лет работы медицинскую помощь получили более чем 72 000 пациентов. Проведено около 12 000 лапароскопических операций. Врачи Госпитального центра клиники "Мать и дитя - ИДК" рассказали нам, что для них значит здоровье.

Дмитрий Канищев, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением, опыт работы более 24 лет:

- Для меня здоровье - это когда я просыпаюсь утром в прекрасном настроении и с удовольствием иду на работу. А вечером мне жалко, что день закончился, но я с нетерпением жду следующего дня.

Александр Климанов, заведующий Госпитальным центром, опыт работы более 15 лет:

- Здоровье - это возможность жить полноценной жизнью, когда ты впитываешь внешний мир с хорошим настроением. Это красота, дети и отсутствие болезни.

Виктор Гуснян, врач акушер-гинеколог (хирург), опыт работы более 16 лет:

- Здоровье - это когда привычный образ жизни тебя радует, наполняет жизнь красками, и ты чувствуешь себя полным сил и энергии, готовым преодолеть любые сложности, возникающие на твоем пути.

Алексей Игнатьев, врач акушер-гинеколог (хирург), опыт работы более 15 лет:

- Здоровье - это возможность радоваться каждому дню с детьми, родственниками, друзьями. Это жизнь в удовольствие от каждого дня.

Елена Скачкова, врач акушер-гинеколог (хирург), опыт работы более 16 лет:

- Для меня здоровье - это, прежде всего, позитивное восприятие жизни, а значит, удача и успех во всем задуманном или в текущих делах. Это выходные, проведенные вместе с семьей, и неважно, чем мы занимаемся, главное, что вместе.

Оксана Помазанова, врач акушер-гинеколог (хирург), опыт работы более 21 года:

- Быть здоровым для меня означает быть способным к развитию.

Сегодня современная хирургия - это улучшение качества жизни человека, органосохраняющие технологии, безопасный наркоз.