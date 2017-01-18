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Преступления Происшествия

В Самаре задержали двух братьев с арсеналом оружия

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 января, сотрудниками ФСБ пресечена деятельность преступной группы, причастной к изготовлению боевого огнестрельного оружия путем переделки массогабаритных макетов (ММГ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны два жителя Самары, которые приходятся друг другу двоюродными братьями. Старший из них - 59-летний отец двух детей - трудится рабочим на СТО, а младший, которому 51 год, холост и работает охранником в частной фирме.

Братья передвигались по городу на автомобиле Toyota RAV-4, в котором правоохранители обнаружили и изъяли аналог автомата Калашникова - нарезное ружье МА-136с с пятью магазинами, переделанное для ведения автоматического огня.

При обследовании жилого помещения одного из задержанных были обнаружены и изъяты переделанные из ММГ под стрельбу боевыми патронами пистолет ТТ с пятью магазинами, шесть револьверов системы "Наган", а также прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы кустарного изготовления, составные части к автомату Калашникова, 563 боеприпаса различного калибра, в том числе 28 - кустарного изготовления.

По версии правоохранителей, готовое оружие братья, предположительно, реализовывали через Интернет покупателям на территории России и Украины.

Сейчас правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и причастных к ним лиц. Проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел о незаконном обороте оружия по статьям 222, 223 УК РФ.

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Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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