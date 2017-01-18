В Самаре задержали двух братьев с арсеналом оружия

Во вторник, 17 января, сотрудниками ФСБ пресечена деятельность преступной группы, причастной к изготовлению боевого огнестрельного оружия путем переделки массогабаритных макетов (ММГ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны два жителя Самары, которые приходятся друг другу двоюродными братьями. Старший из них - 59-летний отец двух детей - трудится рабочим на СТО, а младший, которому 51 год, холост и работает охранником в частной фирме.

Братья передвигались по городу на автомобиле Toyota RAV-4, в котором правоохранители обнаружили и изъяли аналог автомата Калашникова - нарезное ружье МА-136с с пятью магазинами, переделанное для ведения автоматического огня.

При обследовании жилого помещения одного из задержанных были обнаружены и изъяты переделанные из ММГ под стрельбу боевыми патронами пистолет ТТ с пятью магазинами, шесть револьверов системы "Наган", а также прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы кустарного изготовления, составные части к автомату Калашникова, 563 боеприпаса различного калибра, в том числе 28 - кустарного изготовления.

По версии правоохранителей, готовое оружие братья, предположительно, реализовывали через Интернет покупателям на территории России и Украины.

Сейчас правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и причастных к ним лиц. Проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел о незаконном обороте оружия по статьям 222, 223 УК РФ.