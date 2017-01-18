Под Сызранью из-за брошенного на дороге колеса произошло смертельное ДТП

Во вторник, 17 января, под Сызранью произошло смертельное ДТП, сообщает syzran-small.ru.
Около 22 часов 32-летний водитель Lada Priora ехал по трассе М-5 "Урал" со стороны Москвы. В районе 863 км у поворота на Репьевку он наехал на колесо от грузовой машины, которое неизвестно как оказалось на проезжей части. В результате легковушка изменила траекторию своего движения и выехала на встречную полосу. Там Priora врезалась в фуру Volvo, которая под управлением 51-летнего водителя ехала навстречу.
В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.