Под Сызранью из-за брошенного на дороге колеса произошло смертельное ДТП

Во вторник, 17 января, под Сызранью произошло смертельное ДТП, сообщает syzran-small.ru.

Около 22 часов 32-летний водитель Lada Priora ехал по трассе М-5 "Урал" со стороны Москвы. В районе 863 км у поворота на Репьевку он наехал на колесо от грузовой машины, которое неизвестно как оказалось на проезжей части. В результате легковушка изменила траекторию своего движения и выехала на встречную полосу. Там Priora врезалась в фуру Volvo, которая под управлением 51-летнего водителя ехала навстречу.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия.