Экс-главу администрации Мирного обвиняют в превышении полномочий

Красноярский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области завершил расследование уголовного дела бывшего главы администрации городского поселения Мирный Красноярского района Вадима Вдовина, которого обвиняют в двух преступлениях по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2008 и 2011 гг. обвиняемый незаконно вынес два постановления о выделении жилых помещений по договору социального найма, на их основании были заключены договоры с двумя гражданами, которые получили право на бессрочное владение и пользование помещениями.
В результате были нарушены права других жителей района, признанных нуждающимися в жилье, предоставляемом по договорам социального найма.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Красноярского района.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.