Экс-главу администрации Мирного обвиняют в превышении полномочий

Красноярский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области завершил расследование уголовного дела бывшего главы администрации городского поселения Мирный Красноярского района Вадима Вдовина, которого обвиняют в двух преступлениях по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2008 и 2011 гг. обвиняемый незаконно вынес два постановления о выделении жилых помещений по договору социального найма, на их основании были заключены договоры с двумя гражданами, которые получили право на бессрочное владение и пользование помещениями.

В результате были нарушены права других жителей района, признанных нуждающимися в жилье, предоставляемом по договорам социального найма.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Красноярского района.