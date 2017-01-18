"Ростелеком" охватил оптикой свыше миллиона домохозяйств в Самарской области

Количество домохозяйств, вошедших в зону охвата оптической сети связи "Ростелекома" на территории Самарской области, превысило миллион. Это 88% от их общего числа в регионе. В 2016 году жители еще 20 тысяч домохозяйств в 15 населенных пунктах Самарской области получили возможность подключиться к современным услугам связи оператора по оптике.

Работы по строительству телекоммуникационной сети по технологии FTTB ("оптика до здания") проводились в минувшем году не только в городах губернии, но и в селах Воскресенка, Мало-Малышевка, Светлое Поле, Суходол, Шентала, поселках Мирный и Усть-Кинельский. Для реализации проекта между населенными пунктами построены сотни километров линий связи. Адресная программа для строительных работ была сформирована по результатам анализа существующего и потенциального потребительского спроса.

Пропускная способность оптической сети передачи данных позволяет оператору предоставлять клиентам комплекс телекоммуникационных услуг и расширять их перечень по мере внедрения новых продуктов.

"Сегодня огромной популярностью пользуются услуги, которые предоставляются на базе оптической сети связи. Это высокоскоростной Интернет, интерактивное ТВ, видеонаблюдение. Мы развиваем эти перспективные сервисы и расширяем географию предоставления услуг, чтобы они стали доступны каждому жителю Самарской губернии, - пояснил заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком", технический директор Петр Могилевский".

Абоненты компании могут подключить услуги традиционной телефонии с выгодными тарифными планами и дополнительными опциями для безлимитных звонков, высокоскоростной Интернет и Интерактивное ТВ. При подключении пользователь может выбрать пакет услуг с учетом индивидуальных потребностей.

Уточнить техническую возможность подключения к телекоммуникационным услугам "Ростелекома" и оставить заявку можно на сайте samara.rt.ru, а также по телефону 8-800-100-0-800.