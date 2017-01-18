Жителя Свердловской области задержали на посту "Зеленовка" с поддельным водительским удостоверением

В Ставропольском районе возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего официально не работающего жителя Свердловской области. Его подозревают в использовании подложного документа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Днем 3 января на стационарном посту в с. Зеленовка инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД машину Volkswagen, за рулем которой он находился. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения. Экспертиза подтвердила, что удостоверение сделано кустарным способом.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.