Жителя Свердловской области задержали на посту "Зеленовка" с поддельным водительским удостоверением

В Ставропольском районе возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего официально не работающего жителя Свердловской области. Его подозревают в использовании подложного документа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 3 января на стационарном посту в с. Зеленовка инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД машину Volkswagen, за рулем которой он находился. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения. Экспертиза подтвердила, что удостоверение сделано кустарным способом.