В бюджет страны от Самарской области за 2016 год поступило свыше 344 млрд руб. в виде налогов и сборов

Поступления по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ от Самарской области за 2016 г. составили 344,8 млрд руб., сообщила пресс-служба областного налогового ведомства.
По сравнению с аналогичным показателем 2015 года поступления увеличились на 36,2 млрд руб. (+ 11,7%). Из общей суммы в федеральный бюджет было перечислено 172,2 млрд руб., в региональный бюджет - 172,6 млрд рублей.
Из 344,8 млрд руб., перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, 52%, или 179,3 млрд руб. перечислено налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области. Это на 29,9 млрд руб., или на 20% больше, чем за 2015 год.
Основной рост в консолидированный бюджет РФ был получен по акцизам на нефтепродукты на 52,6%, по НДС на 17%, по налогу на прибыль на 18,1%, по утилизационному сбору на 32,6% и по НДФЛ на 5,6%.
Кроме того, было отмечено снижение поступлений по налогу на добычу нефти на 7,4%.
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Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...