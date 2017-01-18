Поступления по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ от Самарской области за 2016 г. составили 344,8 млрд руб., сообщила пресс-служба областного налогового ведомства.

В бюджет страны от Самарской области за 2016 год поступило свыше 344 млрд руб. в виде налогов и сборов

По сравнению с аналогичным показателем 2015 года поступления увеличились на 36,2 млрд руб. (+ 11,7%). Из общей суммы в федеральный бюджет было перечислено 172,2 млрд руб., в региональный бюджет - 172,6 млрд рублей.

Из 344,8 млрд руб., перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, 52%, или 179,3 млрд руб. перечислено налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области. Это на 29,9 млрд руб., или на 20% больше, чем за 2015 год.

Основной рост в консолидированный бюджет РФ был получен по акцизам на нефтепродукты на 52,6%, по НДС на 17%, по налогу на прибыль на 18,1%, по утилизационному сбору на 32,6% и по НДФЛ на 5,6%.

Кроме того, было отмечено снижение поступлений по налогу на добычу нефти на 7,4%.