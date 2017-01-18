На снос аварийного дома на ул.Самарская/ул.Ульяновская потратят 3,2 млн рублей

ОАО "Корпорация развития Самарской области" подвела итоги аукциона по реконструкции нежилого здания, расположенного в Ленинском районе на пересечении ул. Самарской,172/ ул.Ульяновской, 29. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Речь идет о праве выполнения работ по демонтажу аварийных строительных конструкций, подготовке строительной площадки к такому демонтажу, а также последующей утилизации материалов и конструкций, полученных в результате демонтажа на объекте капитального строительства.

Торги были объявлены в середине декабря. Начальная стоимость контракта составляла 4,7 млн рублей.

На аукцион было подано восемь заявок. Из них к торгам было допущено четыре участника. Победителем было признано ООО "Вест".

Компания снесет аварийный дом на 1,5 млн руб. дешевле первоначальной цены - за 3,2 млн рублей.

Напомним, на месте аварийного "дома с подпоркой" в рамках его реконструкции планируется возведение шестиэтажного здания с торгово-офисными площадями.

По сообщению собственника здания - ОАО "Корпорация развития Самарской области", в обновленном здании будут размещены торговые и офисные помещения (шесть этажей), одноуровневый подземный паркинг, близлежащая территория будет благоустроена.

"Несмотря на то что здание не имеет историко-культурной ценности и уже давно исключено из перечня региональных памятников, мы поставили архитекторам задачу - создать эскизный проект современного технологичного здания, гармонично вписывающегося в застройку исторического центра", - пояснили в корпорации.

Реконструкция здания, по заявлению собственника, будет закончена не позднее марта 2018 года.