На снос аварийного дома на ул.Самарская/ул.Ульяновская потратят 3,2 млн рублей

ОАО "Корпорация развития Самарской области" подвела итоги аукциона по реконструкции нежилого здания, расположенного в Ленинском районе на пересечении ул. Самарской,172/ ул.Ульяновской, 29. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Речь идет о праве выполнения работ по демонтажу аварийных строительных конструкций, подготовке строительной площадки к такому демонтажу, а также последующей утилизации материалов и конструкций, полученных в результате демонтажа на объекте капитального строительства.
Торги были объявлены в середине декабря. Начальная стоимость контракта составляла 4,7 млн рублей.
На аукцион было подано восемь заявок. Из них к торгам было допущено четыре участника. Победителем было признано ООО "Вест".
Компания снесет аварийный дом на 1,5 млн руб. дешевле первоначальной цены - за 3,2 млн рублей.
Напомним, на месте аварийного "дома с подпоркой" в рамках его реконструкции планируется возведение шестиэтажного здания с торгово-офисными площадями.
По сообщению собственника здания - ОАО "Корпорация развития Самарской области", в обновленном здании будут размещены торговые и офисные помещения (шесть этажей), одноуровневый подземный паркинг, близлежащая территория будет благоустроена.
"Несмотря на то что здание не имеет историко-культурной ценности и уже давно исключено из перечня региональных памятников, мы поставили архитекторам задачу - создать эскизный проект современного технологичного здания, гармонично вписывающегося в застройку исторического центра", - пояснили в корпорации.
Реконструкция здания, по заявлению собственника, будет закончена не позднее марта 2018 года.
Последние комментарии
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.