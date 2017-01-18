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Банки Финансы

За месяц рост ипотечного кредитования в регионе составил 10%

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным ЦБ РФ на 1 декабря, с начала 2017 г. банки выдали в Самарской области 19,3 тыс. ипотечных кредитов.

За месяц рост ипотеки превысил 10%: на начало ноября этот показатель составлял 17,3 тыс. кредитов.

Возросли и суммы: если в прошлом году объемы кредитования на покупку жилья с помощью ипотеки составляли 21,9 млрд руб., то в этом - уже 26,3 млрд рублей.

При этом средневзвешенная ставка по ипотеке в Самарской области снизилась: сегодня она составляет 12,72%, тогда как год назад этот показатель равнялся 13,56%.

Одновременно, по данным регионального минстроя, за последние три года объемы строительства в губернии выросли в 1,3 раза, а по объемам строительства Самарская область по итогам 2016 г. вышла на четвертое место в ПФО.

Всего, по официальным данным Центробанка, с января по ноябрь 2016 г. российскими кредитными организациями было предоставлено более 750 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 1,3 трлн рублей.

"Темп прироста к соответствующему периоду прошлого года составил 31,1%. В преддверии завершения программы государственной поддержки ипотеки объем кредитования в предпоследнем месяце 2016 года вырос почти на 10%. Заметно снизилась и средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в рублях: с 12,44% в октябре до 12,16% в ноябре", - отмечает ЦБ.

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