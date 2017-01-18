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Страхование Финансы

За две недели января в Самарской области продана почти тысяча полисов электронного ОСАГО

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 января 2017 г. страховые компании запустили обязательные продажи полисов ОСАГО в электронном виде.

По данным Российского союза автостраховщиков, в Самарской области с 1 по 16 января было продано в общей сложности 990 полисов электронного автострахования.

Это почти половина прошлогоднего объема проданных на территории региона полисов е-ОСАГО: за 2016 г. самарские автолюбители приобрели таким образом всего 2,2 тыс. полисов "автогражданки" (для сравнения: в Краснодарском крае этот показатель в прошлом году превысил 80 тыс. полисов, в Волгоградской области - 29 тыс. полисов).

Всего, по данным РСА, за первые дни января страховые компании продали более 10% прошлогоднего объема полисов ОСАГО в электронном виде.

"За первые 11 дней заключено уже 37,5 тыс. таких договоров, при том что за весь 2016 год автовладельцы купили 330 тыс. полисов е-ОСАГО", - рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По его данным, среднее число проданных полисов в рабочие дни января 2017 года превышает 6,5 тысячи. Например, 9 января, в первый рабочий день нового года, было заключено более 5,5 тыс. электронных договоров ОСАГО.

В целом за этот день в России было продано 99 тыс. полисов ОСАГО. Таким образом, доля продаж электронной "автогражданки" в этот день составила 5,5%.

Напомним, процедура покупки е-ОСАГО состоит из пяти шагов:

  1.  Выбрать страховую компанию (их полный перечень опубликован на сайте РСА). После этого нужно перейти на сайт выбранного автостраховщика.
  2.   Создать личный кабинет на сайте выбранного страховщика. Необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату рождения и контакты (e-mail и/или номер телефона). После регистрации придет сообщение с паролем от личного кабинета.
  3.   Заполнить заявление на оформление е-ОСАГО. Для этого потребуются данные паспорта, водительского удостоверения, ПТС и диагностической карты о прохождении ТО, свидетельства о регистрации. Заявление - это стандартная анкета, в которой указываются те же сведения, что и при покупке полиса в офисе страховщика: ФИО, адрес проживания, дата рождения, паспортные данные, серия и номер водительского удостоверения, стаж вождения, марка, модель и категория автомобиля, год выпуска, мощность двигателя, VIN-номер, номер и дата выдачи ПТС, диагностической карты о прохождении ТО, период использования ОСАГО и данные о водителях, которые будут также допущены к управлению. Страховая компания сверяет эти данные онлайн через единую автоматизированную информационную систему (АИС РСА), а также рассчитывает стоимость электронного полиса (она не отличается от обычного). Если данные не прошли проверку в единой базе РСА, можно загрузить в личный кабинет сканы документов: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. Страховщик должен будет их проверить и на их основании заключить договор.
  4. Оплатить полис. Страховщики обязаны принимать банковские карты. Другие способы оплаты (например, с помощью электронных денег) возможны по желанию самой компании. Оплаченный страховой полис отправляется на электронную почту клиента и размещается в его личном кабинете.
  5. Распечатать полис и возить его с собой. Если при оформлении электронного полиса возникли проблемы, можно позвонить на "горячую линию" РСА по тел. 8-800-200-22-75 (бесплатно) или (495) 771-69-44.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 07:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 07:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 21:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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