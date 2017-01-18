За две недели января в Самарской области продана почти тысяча полисов электронного ОСАГО

С 1 января 2017 г. страховые компании запустили обязательные продажи полисов ОСАГО в электронном виде.

По данным Российского союза автостраховщиков, в Самарской области с 1 по 16 января было продано в общей сложности 990 полисов электронного автострахования.

Это почти половина прошлогоднего объема проданных на территории региона полисов е-ОСАГО: за 2016 г. самарские автолюбители приобрели таким образом всего 2,2 тыс. полисов "автогражданки" (для сравнения: в Краснодарском крае этот показатель в прошлом году превысил 80 тыс. полисов, в Волгоградской области - 29 тыс. полисов).

Всего, по данным РСА, за первые дни января страховые компании продали более 10% прошлогоднего объема полисов ОСАГО в электронном виде.

"За первые 11 дней заключено уже 37,5 тыс. таких договоров, при том что за весь 2016 год автовладельцы купили 330 тыс. полисов е-ОСАГО", - рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По его данным, среднее число проданных полисов в рабочие дни января 2017 года превышает 6,5 тысячи. Например, 9 января, в первый рабочий день нового года, было заключено более 5,5 тыс. электронных договоров ОСАГО.

В целом за этот день в России было продано 99 тыс. полисов ОСАГО. Таким образом, доля продаж электронной "автогражданки" в этот день составила 5,5%.