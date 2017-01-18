"МегаФон" рассказал, где абоненты провели новогодние каникулы

Компания "МегаФон" составила рейтинг стран, где абоненты из регионов Поволжского филиала отдыхали во время новогодних каникул. Первое место, как и год назад, с большим отрывом занял Казахстан. Абоненты из других российских макрорегионов, приезжавшие на праздники в Поволжье, охотнее всего посещали Башкортостан, Волгоградскую область и Республику Мордовия.
В минувшие праздники наибольший интерес к регионам Поволжья проявляли абоненты с Урала, Кавказа, а главным образом Москвы и Центрального федерального округа, откуда приезжало почти полмиллиона гостей. В ТОП-3 предпочтений жителей других макрорегионов вошли Башкирия с популярными горнолыжными курортами, Волгоград с известным всему миру мемориальным комплексом на Мамаевом кургане и Саранск - один из самых благоустроенных городов РФ.
Жители регионов Поволжья также активно путешествовали - как и годом ранее, в основном по России. Число абонентов "МегаФона", побывавших на каникулах за рубежом, сохранилось на уровне прошлого года. Неизменным остался и лидер рейтинга: ближайшего "конкурента" - Беларусь - Казахстан обогнал более чем в восемь раз. Сохранили места в ТОП-10, не слишком значительно изменив прошлогодние позиции, Абхазия, Германия, Чехия, Таиланд, ОАЭ, Франция и Италия. А место выбывшей из рейтинга Украины заняла Швейцария, где отдыхало более 800 волжан.
Посещали абоненты "МегаФона" и экзотические государства: по одному представителю Поволжья было зафиксировано в международном роуминге в Брунее, Венесуэле, Джибути, на Мадагаскаре, в Мавритании, Непале, Руанде, Сьерра-Леоне, Того и других.
"Если "зарубежный" трафик поволжских абонентов остался на уровне января 2016 года, то в поездках по России они проявляли даже большую активность, используя как голосовую связь, так и мобильный Интернет. Мы связываем это с прошлогодним обновлением линейки тарифов "Все включено", которую выбирает половина всех новых абонентов "МегаФона". Выгодные условия, которые мы предлагаем путешественникам, позволяют во время поездок по стране всегда оставаться на связи с близкими - при тех же расценках, что и в домашнем регионе", - комментирует Владимир Карпушкин, директор Поволжского филиала компании "МегаФон".
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.