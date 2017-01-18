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"МегаФон" рассказал, где абоненты провели новогодние каникулы

САМАРА.18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "МегаФон" составила рейтинг стран, где абоненты из регионов Поволжского филиала отдыхали во время новогодних каникул. Первое место, как и год назад, с большим отрывом занял Казахстан. Абоненты из других российских макрорегионов, приезжавшие на праздники в Поволжье, охотнее всего посещали Башкортостан, Волгоградскую область и Республику Мордовия.

В минувшие праздники наибольший интерес к регионам Поволжья проявляли абоненты с Урала, Кавказа, а главным образом Москвы и Центрального федерального округа, откуда приезжало почти полмиллиона гостей. В ТОП-3 предпочтений жителей других макрорегионов вошли Башкирия с популярными горнолыжными курортами, Волгоград с известным всему миру мемориальным комплексом на Мамаевом кургане и Саранск - один из самых благоустроенных городов РФ.

Жители регионов Поволжья также активно путешествовали - как и годом ранее, в основном по России. Число абонентов "МегаФона", побывавших на каникулах за рубежом, сохранилось на уровне прошлого года. Неизменным остался и лидер рейтинга: ближайшего "конкурента" - Беларусь - Казахстан обогнал более чем в восемь раз. Сохранили места в ТОП-10, не слишком значительно изменив прошлогодние позиции, Абхазия, Германия, Чехия, Таиланд, ОАЭ, Франция и Италия. А место выбывшей из рейтинга Украины заняла Швейцария, где отдыхало более 800 волжан.

Посещали абоненты "МегаФона" и экзотические государства: по одному представителю Поволжья было зафиксировано в международном роуминге в Брунее, Венесуэле, Джибути, на Мадагаскаре, в Мавритании, Непале, Руанде, Сьерра-Леоне, Того и других.

"Если "зарубежный" трафик поволжских абонентов остался на уровне января 2016 года, то в поездках по России они проявляли даже большую активность, используя как голосовую связь, так и мобильный Интернет. Мы связываем это с прошлогодним обновлением линейки тарифов "Все включено", которую выбирает половина всех новых абонентов "МегаФона". Выгодные условия, которые мы предлагаем путешественникам, позволяют во время поездок по стране всегда оставаться на связи с близкими - при тех же расценках, что и в домашнем регионе", - комментирует Владимир Карпушкин, директор Поволжского филиала компании "МегаФон".

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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 20:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 18:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 13:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 22:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 23:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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