В Самарской области выбрали лучших классных руководителей

Во вторник, 17 января, в Центре социализации молодежи подвели итоги ежегодного областного конкурса "Классный руководитель-2016".
В номинации "Классный руководитель 1-4 классов" одержала победу Елена Смирнова (школа №1 "ОЦ" с. Борское). Дипломом второй степени наградили Ольгу Русскину (школа №2 "ОЦ" г. Нефтегорск) и Алесю Амельченко (самарская школа №34 им. Е.А.Зубчанинова).
Лауреаты третьей степени - Галина Савина (классическая гимназия №39, Тольятти), Юлия Кострюкова (школа №8 г. Кинель) и Елена Александренко (школа с. Кошки).
Победителями в номинации "Классный руководитель 5-9 классов" стали Татьяна Глухова (школа №93 г. Тольятти) и Ирина Юркова (школа с. Ягодное Ставропольского района). Лауреатами второй степени стали Ольга Пономаренко (школа №3 "ОЦ" Нефтегорска), Светлана Меркулова (гимназия №48 г. Тольятти) и Елена Синичкина (школа с. Герасимовка Алексеевского района).
Дипломом третьей степени награждены Александра Пестрикова (школа им. А.А.Каргина п. Краснооктябрьский Большечерниговского района), Марианна Кельгина (школа №2 "ОЦ" им. Героя Российской Федерации П.Н.Немцова, c. Борское), Наталья Лопухова (школа с. Утевка).
Абсолютным победителем в номинации "Классный руководитель 10-11 классов" стала Ольга Ефремова (школа №13, г. Самара). Дипломом второй степени награждены Надежда Живаева (классическая гимназия №39, г. Тольятти) и Ольга Альферова (школа №156, г. Самара). Лауреаты третьей степени - Светлана Богатырева (школа №1, с. Обшаровка Приволжского района) и Любовь Кислинская (школа №7 Жигулевска).
Всего в конкурсе приняли участие более 450 педагогов Самарской области, из них 46 были отобраны для участия в очном этапе. Этот этап конкурса предусматривал творческий конкурс, участие в круглом столе и демонстрацию выставки наглядных материалов о работе классных руководителей.
Конкурс проводился в два этапа: зональный этап (по территориям) и областной этап. В состав жюри зональных этапов входили представители администрации и специалисты образовательных округов, лучшие педагоги в сфере воспитания, представители общественности. В составе жюри областного этапа конкурса - представители высшей школы, специалисты в области воспитания, представители общественности.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...