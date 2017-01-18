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Образование Общество

В Самарской области выбрали лучших классных руководителей

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 января, в Центре социализации молодежи подвели итоги ежегодного областного конкурса "Классный руководитель-2016".

В номинации "Классный руководитель 1-4 классов" одержала победу Елена Смирнова (школа №1 "ОЦ" с. Борское). Дипломом второй степени наградили Ольгу Русскину (школа №2 "ОЦ" г. Нефтегорск) и Алесю Амельченко (самарская школа №34 им. Е.А.Зубчанинова).

Лауреаты третьей степени - Галина Савина (классическая гимназия №39, Тольятти), Юлия Кострюкова (школа №8 г. Кинель) и Елена Александренко (школа с. Кошки).

Победителями в номинации "Классный руководитель 5-9 классов" стали Татьяна Глухова (школа №93 г. Тольятти) и Ирина Юркова (школа с. Ягодное Ставропольского района). Лауреатами второй степени стали Ольга Пономаренко (школа №3 "ОЦ" Нефтегорска), Светлана Меркулова (гимназия №48 г. Тольятти) и Елена Синичкина (школа с. Герасимовка Алексеевского района).

Дипломом третьей степени награждены Александра Пестрикова (школа им. А.А.Каргина п. Краснооктябрьский Большечерниговского района), Марианна Кельгина (школа №2 "ОЦ" им. Героя Российской Федерации П.Н.Немцова, c. Борское), Наталья Лопухова (школа с. Утевка).

Абсолютным победителем в номинации "Классный руководитель 10-11 классов" стала Ольга Ефремова (школа №13, г. Самара). Дипломом второй степени награждены Надежда Живаева (классическая гимназия №39, г. Тольятти) и Ольга Альферова (школа №156, г. Самара). Лауреаты третьей степени - Светлана Богатырева (школа №1, с. Обшаровка Приволжского района) и Любовь Кислинская (школа №7 Жигулевска).

Всего в конкурсе приняли участие более 450 педагогов Самарской области, из них 46 были отобраны для участия в очном этапе. Этот этап конкурса предусматривал творческий конкурс, участие в круглом столе и демонстрацию выставки наглядных материалов о работе классных руководителей.

Конкурс проводился в два этапа: зональный этап (по территориям) и областной этап. В состав жюри зональных этапов входили представители администрации и специалисты образовательных округов, лучшие педагоги в сфере воспитания, представители общественности. В составе жюри областного этапа конкурса - представители высшей школы, специалисты в области воспитания, представители общественности.

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