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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области повысилась собираемость взносов на капремонт

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области растет собираемость взносов на капремонт.

Так, в 2014 году собираемость взносов в Самарской области была на уровне 47,5%, в 2015-м достигла 60%, на конец 2016 года она составила 90,1%.

Лидером по собираемости стали Богатовский и Челновершинский районы, там она достигла 100%. Среди отстающих - Елховский район - 66,3%, Волжский - 63,8% и Хворостянский - 70,4%. В Самаре собираемость взносов составляет 92%, в Тольятти - 88,5%, сообщают в региональном Фонде капитального ремонта.

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