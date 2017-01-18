Третий сбор "Крылья Советов" проведут в Турции

Футбольный клуб "Крылья Советов" определился с местом проведения заключительного, третьего зарубежного сбора. Так же, как и первые два, он пройдет в турецком Белеке, поскольку тренерский штаб остался доволен условиями для работы.
На сборе запланировано несколько контрольных игр. Имена соперников и даты матчей будут известны позднее.
Третий сбор начнется 11 февраля, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет