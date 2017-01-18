Третий сбор "Крылья Советов" проведут в Турции

Футбольный клуб "Крылья Советов" определился с местом проведения заключительного, третьего зарубежного сбора. Так же, как и первые два, он пройдет в турецком Белеке, поскольку тренерский штаб остался доволен условиями для работы.

На сборе запланировано несколько контрольных игр. Имена соперников и даты матчей будут известны позднее. Третий сбор начнется 11 февраля, сообщает официальный сайт самарского клуба.