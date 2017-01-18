Жительницу Алексеевского района осудили за фиктивную регистрацию мигрантов

В Алексеевском районе суд рассмотрел уголовное дело 39-летней Наргизы Кулдошевой, которую обвиняли в фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, с июня по сентябрь 2016 г. Кулдошева зарегистрировала "по своему месту жительства" в пос. Субботинский 40 иностранцев. При этом фактически ни мигранты, ни сама женщина там никогда не проживали.

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