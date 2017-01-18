Самарец проведет три года в колонии за приобретение и хранение наркотика

Жителю Самары суд вынес приговор за приобретение и хранение наркотика в крупном размере без цели сбыта, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

28 августа 2016 г. Кириллин приобрел у не установленного правоохранителями человека около 3 г наркотика и хранил при себе, пока его не задержали.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил.