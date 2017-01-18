Мэрия Тольятти пытается взыскать с юркомпании "Бизнес и право" 508 млн руб. за аренду земли

Мэрия Тольятти обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о взыскании с ООО Юридическая компания "Бизнес и право" 508,2 млн рублей.

Как следует из материалов дела, данная задолженность образовалась по девяти договорам аренды, заключенных в 2009 году. Долг образовался за период с 2012 по 2016 года.

Ответчик сумму долга не признал, указав, что по спорным договорам в этот период выступали новые арендаторы — ООО "Сибирское песчаное карьероуправление", ООО "ИНФО", ООО "Управляющая компания "РосРазвитие Сибирь".

Арбитраж приостановил рассмотрение данного иска, так как ранее в отношении ответчика было возбуждено дело о банкротстве.

В сентябре 2016 г. гражданин Асан Бекиров подал иск о банкротстве ООО Юридическая компания "Бизнес и право" из-за долга в 550,6 тыс рублей. На основании данного заявления суд начал процедуру банкротства в отношении компании.

В августе 2015 г. мэрия Тольятти на своей странице в социальной сети "Вконтакте" заявила о поиске собственника набережной в Автозаводском районе.

"Вся территория набережной находится в аренде с 2007 г.: срок аренды превышает 20 лет. Мы не можем тратить городской бюджет на обустройство территории, не принадлежащей муниципалитету. Юридически строительство набережной еще не завершено: объект до сих пор не сдан. АвтоВАЗ в свое время ее не достроил, а сейчас не признает за собой право собственности. Мэрия даже судилась с заводом по этому поводу", — приводятся на страничке слова мэра Тольятти Сергея Андреева.

По данным тольяттинских СМИ, арендатором данных земель выступала ООО "Юридическая компания "Бизнес и Право" и ООО "Базис".