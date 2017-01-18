Гандбольная "Лада" победила "Ставрополье"-СКФУ — 32:21

В среду, 18 января, в 11-м матче чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" встречалась со "Ставропольем"-СКФУ из Ставрополя.

Игра завершилась уверенной победой тольяттинок — 32:21, сообщает официальный сайт клуба.