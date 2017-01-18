ХК "Лада" проиграл "Витязю" - 1:4

В среду, 18 января, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" на выезде встречалась с подмосковным "Витязем".

Первый и единственный год у тольяттинцев забросил Георгий Белоусов в середине второго периода - 1:0. Хозяева быстро сравняли счет - 1:1.

Развязка наступила в последние десять минут матча, когда "Витязь" забросил три безответные шайбы в ворота "Ладьи" - 4:1, сообщает официальный сайт лиги.