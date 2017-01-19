Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

Заместителя председателя Новокуйбышевского суда Светлану Думан требуют лишить ученой степени, пишет "Самарское обозрение".
Некий Антон Задворнов в декабре подал сразу две жалобы на действия Светланы Думан в адрес председателя областного суда Любови Дроздовой.
Думан рассматривала заявление Задворнова с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и оставила его без удовлетворения. Инициатор дела смог опротестовать это решение: 16 декабря областной суд отправил заявление на новое рассмотрение в ином составе судей.
Между тем за три дня до рассмотрения апелляционной жалобы Задворнов направил в облсуд второе обращение. В нем он заявил, что "в связи с подозрением судьи С. И. Думан в некомпетентности и незнании основ (начал) юриспруденции" направлял запрос в "Диссернет" с просьбой провести экспертизу ее кандидатской диссертации. И получил оттуда ответ, что заимствования и в самом деле есть.
Светлана Думан защитила кандидатскую диссертацию в декабре 2011 г. в российской академии правосудия. Экспертиза обнаружила в ней ряд заимствований из защищенной в 2004 г. кандидатской Ольги Савельевой. Как отмечается в комментарии "Диссернета", работа Савельевой указана в библиографическом списке, но в основной части и заключении диссертации ссылки на нее отсутствуют. Вместе с тем масштабные заимствования в работе Думан пока не обнаружены.
В связи с этим заявитель пообещал добиться лишения судьи ученой степени кандидата юридических наук, обратившись в Минобрнауки РФ. Одновременно он заметил, что Думан и сама может написать соответствующее заявление и отказаться "от дополнительных выплат из средств налогоплательщиков в связи с наличием ученой степени".
Светлана Думан заметила, что не хотела бы комментировать эту тему, поскольку "податель жалобы — явно заинтересованное лицо". "У этого гражданина есть личные мотивы для неприязни, так как ранее я приняла судебное решение не в его пользу". Она также отметила, что не считает мнения экспертов "Диссернета" авторитетными и профессиональными. "В этом сообществе почему-то подвергаются сомнению все научные работы людей, занимающих высокие посты", - говорит она. В качестве примера Думан привела министра культуры РФ Владимира Мединского, имеющего две докторские степени.
В областном суде добавили, что на все обращения Задворнова даны подробные ответы. Реагировать на информацию о диссертации там не стали. Пресс-секретарь Татьяна Грачева пояснила, что рассмотрение вопросов, связанных с научной деятельностью Светланы Думан, не входит в компетенцию суда. Обвинения ее в других нарушениях (в том числе нарушение сроков рассмотрения заявления, неточности в протоколе и т. д.) также не стали поводом для реагирования вышестоящей инстанции.
"Судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Таких обстоятельств по делу не имелось", — пояснили свою позицию в областном суде.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!