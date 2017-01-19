Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

Заместителя председателя Новокуйбышевского суда Светлану Думан требуют лишить ученой степени, пишет "Самарское обозрение".

Некий Антон Задворнов в декабре подал сразу две жалобы на действия Светланы Думан в адрес председателя областного суда Любови Дроздовой.

Думан рассматривала заявление Задворнова с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и оставила его без удовлетворения. Инициатор дела смог опротестовать это решение: 16 декабря областной суд отправил заявление на новое рассмотрение в ином составе судей.

Между тем за три дня до рассмотрения апелляционной жалобы Задворнов направил в облсуд второе обращение. В нем он заявил, что "в связи с подозрением судьи С. И. Думан в некомпетентности и незнании основ (начал) юриспруденции" направлял запрос в "Диссернет" с просьбой провести экспертизу ее кандидатской диссертации. И получил оттуда ответ, что заимствования и в самом деле есть.

Светлана Думан защитила кандидатскую диссертацию в декабре 2011 г. в российской академии правосудия. Экспертиза обнаружила в ней ряд заимствований из защищенной в 2004 г. кандидатской Ольги Савельевой. Как отмечается в комментарии "Диссернета", работа Савельевой указана в библиографическом списке, но в основной части и заключении диссертации ссылки на нее отсутствуют. Вместе с тем масштабные заимствования в работе Думан пока не обнаружены.

В связи с этим заявитель пообещал добиться лишения судьи ученой степени кандидата юридических наук, обратившись в Минобрнауки РФ. Одновременно он заметил, что Думан и сама может написать соответствующее заявление и отказаться "от дополнительных выплат из средств налогоплательщиков в связи с наличием ученой степени".

Светлана Думан заметила, что не хотела бы комментировать эту тему, поскольку "податель жалобы — явно заинтересованное лицо". "У этого гражданина есть личные мотивы для неприязни, так как ранее я приняла судебное решение не в его пользу". Она также отметила, что не считает мнения экспертов "Диссернета" авторитетными и профессиональными. "В этом сообществе почему-то подвергаются сомнению все научные работы людей, занимающих высокие посты", - говорит она. В качестве примера Думан привела министра культуры РФ Владимира Мединского, имеющего две докторские степени.

В областном суде добавили, что на все обращения Задворнова даны подробные ответы. Реагировать на информацию о диссертации там не стали. Пресс-секретарь Татьяна Грачева пояснила, что рассмотрение вопросов, связанных с научной деятельностью Светланы Думан, не входит в компетенцию суда. Обвинения ее в других нарушениях (в том числе нарушение сроков рассмотрения заявления, неточности в протоколе и т. д.) также не стали поводом для реагирования вышестоящей инстанции.

"Судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Таких обстоятельств по делу не имелось", — пояснили свою позицию в областном суде.