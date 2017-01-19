16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре по обвинению в махинациях с 29 квартирами риелтор осуждена на 13 лет Прокуратура требует ужесточить наказание подрядчику, осужденному за хищение 63 млн руб. из бюджета Для студента, "втемную" доставившего наркотики в зону, просят 12 лет заключения Второй раз дело Екатерины Пузиковой решили рассмотреть в закрытом режиме Начальник сызранской полиции остался вне подозрений по делам о краже денег, нелегальном мигранте и незаконном хранении боеприпасов

Суды Происшествия

Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 291
Версия для печати

Заместителя председателя Новокуйбышевского суда Светлану Думан требуют лишить ученой степени, пишет "Самарское обозрение".

Некий Антон Задворнов в декабре подал сразу две жалобы на действия Светланы Думан в адрес председателя областного суда Любови Дроздовой.

Думан рассматривала заявление Задворнова с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и оставила его без удовлетворения. Инициатор дела смог опротестовать это решение: 16 декабря областной суд отправил заявление на новое рассмотрение в ином составе судей.

Между тем за три дня до рассмотрения апелляционной жалобы Задворнов направил в облсуд второе обращение. В нем он заявил, что "в связи с подозрением судьи С. И. Думан в некомпетентности и незнании основ (начал) юриспруденции" направлял запрос в "Диссернет" с просьбой провести экспертизу ее кандидатской диссертации. И получил оттуда ответ, что заимствования и в самом деле есть.

Светлана Думан защитила кандидатскую диссертацию в декабре 2011 г. в российской академии правосудия. Экспертиза обнаружила в ней ряд заимствований из защищенной в 2004 г. кандидатской Ольги Савельевой. Как отмечается в комментарии "Диссернета", работа Савельевой указана в библиографическом списке, но в основной части и заключении диссертации ссылки на нее отсутствуют. Вместе с тем масштабные заимствования в работе Думан пока не обнаружены.

В связи с этим заявитель пообещал добиться лишения судьи ученой степени кандидата юридических наук, обратившись в Минобрнауки РФ. Одновременно он заметил, что Думан и сама может написать соответствующее заявление и отказаться "от дополнительных выплат из средств налогоплательщиков в связи с наличием ученой степени".

Светлана Думан заметила, что не хотела бы комментировать эту тему, поскольку "податель жалобы — явно заинтересованное лицо". "У этого гражданина есть личные мотивы для неприязни, так как ранее я приняла судебное решение не в его пользу". Она также отметила, что не считает мнения экспертов "Диссернета" авторитетными и профессиональными. "В этом сообществе почему-то подвергаются сомнению все научные работы людей, занимающих высокие посты", - говорит она. В качестве примера Думан привела министра культуры РФ Владимира Мединского, имеющего две докторские степени.

В областном суде добавили, что на все обращения Задворнова даны подробные ответы. Реагировать на информацию о диссертации там не стали. Пресс-секретарь Татьяна Грачева пояснила, что рассмотрение вопросов, связанных с научной деятельностью Светланы Думан, не входит в компетенцию суда. Обвинения ее в других нарушениях (в том числе нарушение сроков рассмотрения заявления, неточности в протоколе и т. д.) также не стали поводом для реагирования вышестоящей инстанции.

"Судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Таких обстоятельств по делу не имелось", — пояснили свою позицию в областном суде.

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Штефан 19 января 2017 11:25 Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

Sârbu Alexei 09 января 2017 16:50 Партию "Воля" отправили в небытие, а Марину Герасимову - в СИЗО

Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.

Алексей Глыбин 26 декабря 2016 12:01 Суд прекратил уголовное дело медсестры из Новокуйбышевска, обвиняемой в трагическом ДТП у поликлиники

Верните Шуре Ломоносову тачку!

Александр Мосолов 14 декабря 2016 23:00 Адвокаты полковника ГРУ Владимира Квачкова предоставили заключение экспертов, которые могут опровергнуть обвинение

ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."

Наталья Анисимова 05 декабря 2016 00:28 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!

Фото на сайте

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Предварительное слушание по делу Михаила Назарова

Предварительное слушание по делу Михаила Назарова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5