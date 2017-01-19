Имущество недостроенного похвистневского НПЗ приобрела московская компания "Юнойл"

Конкурсному управляющему ООО "Западная Сибирь-Самара" Владимиру Авилову удалось реализовать имущество недостроенного НПЗ в районе Похвистнева - после двух лет безуспешных попыток, сообщает "Самарское обозрение".

ООО "Западная Сибирь-Самара" (ЗСС) учреждено в 2005 г. московскими физическими и юрлицами и эстонской компанией Ou Zapadnaia Sibir Compani с целью строительства в районе Похвистнева нефтеперерабатывающего комплекса замкнутого цикла. Возведение комплекса мощностью в 1 млн тонн в год остановилось в 2009 г. на этапе 80-процентной готовности. К тому времени в площадку инвесторы, по их словам, вложили уже 950 млн рублей. Еще 250 млн требовалось для завершения стройки. Привлечь эти средства собственники "ЗСС" пытались путем поиска инвесторов. Они оценили свой актив в 1 млрд руб., правда, очень скоро снизили цену до 600 млн руб., но встречного интереса так и не нашли. В итоге в 2012 г. "ЗСС" признали банкротом, а в конце 2013 г. в компании началось конкурсное производство.

Процесс банкротства почти полностью обесценил активы похвистневского НПЗ. Торги по распродаже имущества завода стартовали в 2014 г. и проводились семь раз. Вплоть до конца 2016 г. на них не поступало ни одной заявки. При этом изменить ситуацию конкурсному управляющему не удавалось, даже снижая цены на актив. В 2014 г. начальная стоимость недвижимости, оборудования и объектов незавершенного строительства "Западной Сибири" составляла на аукционе 511,9 млн руб. - вдвое ниже изначально анонсированной рыночной стоимости. Осенью форма продажи сменилась с аукциона на публичное предложение, и падение цены на некогда миллиардный актив обрело беспрецедентную динамику. С ноября 2014-го по ноябрь 2016 г. цена на имущество последовательно опускалась с 460 млн руб. до 276 млн руб., 100 млн руб., а затем - 50 млн рублей. Формат публичного предложения позволял конкурсному управляющему поэтапно - через каждые пять календарных дней - снижать цену на нефтеперерабатывающий завод до 2,5 млн рублей. Торги были остановлены на отметке в 30 млн руб.: желание стать собственником НПЗ в Похвистневе проявила московская фирма "Юнойл".

1 февраля 2017 г. Владимир Авилов планирует отчитаться перед кредиторами "ЗСС" об окончании торгов и выдвинуть предложение о завершении конкурсного производства.

Что планирует ООО "Юнойл" делать с активами недостроенного НПЗ в Похвистневе, выяснить не удалось: у организации отсутствуют контактные телефоны. Фирма учреждена в 2014 г. в Москве Игорем Чесноковым и специализируется на оптовой торговле топливом. По итогам 2015 г. выручка "Юнойл" составила 13,105 млн руб., чистая прибыль - 38 тыс. рублей.

По мнению экспертов, ситуация, которая привела к обесцениванию активов НПЗ в районе Похвистнева, может иметь несколько причин. "Во-первых, продавая завод, собственники, по всей видимости, изначально его переоценили. Более точная стратегия поиска инвестора или покупателя помогла бы выгодно продать актив, но этого сделать им не удалось. Во-вторых, сама процедура банкротства приводит к обесцениванию готового бизнеса. Завод не функционирует, не имеет лицензии, источников сырья и каналов сбыта, а инвестор хочет получить больше, чем вложил, и не готов ждать. Кроме того, возможно, что еще до момента признания "ЗСС" несостоятельной часть наиболее ценных активов уже была продана, что в итоге привело к обесцениванию этого бизнеса", - считает адвокат КА "Литис" Олег Казачек.

Связаться с конкурсным управляющим "ЗСС" Владимиром Авиловым не удалось.