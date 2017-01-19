При пожаре в частном доме в Похвистево погибли мужчина и женщина

В среду, 18 января, в 08:21 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Мигунова в Похвистнево, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы площадь пожара составила 40 кв. метров.
В тушении участвовали 15 человек. Применялось четыре единицы техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 8:40, а через 11 минут пожар был полностью ликвидирован.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области при пожаре погибла 86-летняя женщина и 43-летний мужчина.
Причины гибели людей установят соответствующие специалисты. Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление