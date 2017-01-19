При пожаре в частном доме в Похвистево погибли мужчина и женщина

В среду, 18 января, в 08:21 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Мигунова в Похвистнево, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы площадь пожара составила 40 кв. метров.

В тушении участвовали 15 человек. Применялось четыре единицы техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 8:40, а через 11 минут пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области при пожаре погибла 86-летняя женщина и 43-летний мужчина.

Причины гибели людей установят соответствующие специалисты. Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.