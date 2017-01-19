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В 2017 г. с космодрома Куру намечено два запуска самарских "Союзов-СТ"

КУРУ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В 2017 г. с космодрома Куру намечено два запуска самарских "Союзов-СТ" В 2017 г. с космодрома Куру намечено два запуска самарских "Союзов-СТ"
Фото: www.arms-expo.ru

С принадлежащего Европейскому космическому агентству (ЕКА) космодрома Куру во Французской Гвиане в 2017 г. планируется провести два запуска ракет-носителей типа "Союз-СТ", производства самарского РКЦ "Прогресс", подтвердил РИА Новости глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель.

"Намечено провести два запуска", - сказал он.

Ранее руководитель Французского национального центра космических исследований (CNES) Жан-Ив Ле Галль сообщил, что с помощью российских ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется осуществить два запуска в 2017 году.

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