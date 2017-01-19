В 2017 г. с космодрома Куру намечено два запуска самарских "Союзов-СТ"

С принадлежащего Европейскому космическому агентству (ЕКА) космодрома Куру во Французской Гвиане в 2017 г. планируется провести два запуска ракет-носителей типа "Союз-СТ", производства самарского РКЦ "Прогресс", подтвердил РИА Новости глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель.

"Намечено провести два запуска", - сказал он.

Ранее руководитель Французского национального центра космических исследований (CNES) Жан-Ив Ле Галль сообщил, что с помощью российских ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется осуществить два запуска в 2017 году.