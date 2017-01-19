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Общество

"Парк Гагарина" обжалует в ЕСПЧ включение в список иноагентов

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарское издание "Парк Гагарина" обжалует в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) включение в список иностранных агентов, сообщила РИА Новости представитель издания в ЕСПЧ Ирина Хрунова.
"Нами была подана жалоба в ЕСПЧ. По нашему мнению, "Издательство Парк Гагарина" совершено необоснованно было включено в список иностранных агентов", — сообщила собеседница агентства.

Хрунова отметила, что издание "Парк Гагарина" никогда не получало финансирование из-за рубежа. По ее словам, включение в список иноагентов произошло из-за того, что некая организация, имеющая иностранное финансирование, передала самарскому СМИ средства за победу в конкурсе. Адвокат добавила, что включение в список НКО-агентов является "исключительной провокацией против конкретного издательства".

Ранее сообщалось, что министерство юстиции России признало иностранным агентом автономную некоммерческую организацию (АНО) "Издательство Парк Гагарина", находящуюся в Самаре.

Отмечается, что факт соответствия издания признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста по Самарской области внеплановой выездной проверки. Организация стала 140-й НКО, признанной иностранным агентом. Как сообщил ранее главный редактор издания Сергей Курт-Аджиев, они намерены обжаловать решение о признании данного СМИ иностранным агентом.

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