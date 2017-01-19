"Парк Гагарина" обжалует в ЕСПЧ включение в список иноагентов

Самарское издание "Парк Гагарина" обжалует в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) включение в список иностранных агентов, сообщила РИА Новости представитель издания в ЕСПЧ Ирина Хрунова.
"Нами была подана жалоба в ЕСПЧ. По нашему мнению, "Издательство Парк Гагарина" совершено необоснованно было включено в список иностранных агентов", — сообщила собеседница агентства.
Хрунова отметила, что издание "Парк Гагарина" никогда не получало финансирование из-за рубежа. По ее словам, включение в список иноагентов произошло из-за того, что некая организация, имеющая иностранное финансирование, передала самарскому СМИ средства за победу в конкурсе. Адвокат добавила, что включение в список НКО-агентов является "исключительной провокацией против конкретного издательства".
Ранее сообщалось, что министерство юстиции России признало иностранным агентом автономную некоммерческую организацию (АНО) "Издательство Парк Гагарина", находящуюся в Самаре.
Отмечается, что факт соответствия издания признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста по Самарской области внеплановой выездной проверки. Организация стала 140-й НКО, признанной иностранным агентом. Как сообщил ранее главный редактор издания Сергей Курт-Аджиев, они намерены обжаловать решение о признании данного СМИ иностранным агентом.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?