Абоненты "Ростелекома" вырастили 133 тысячи цифровых елок и украсили их миллионами игрушек

"Ростелеком" определил победителей онлайн-игры "Моя елка" в четырех конкурсных номинациях, игра проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых елки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2 374 578 игрушек и магических эффектов. С помощью геометок елки появились не только во всех регионах России, но и на всех континентах мира.

В номинации "Самая высокая елка" победа зависела от считанных миллиметров. Первое место завоевал Андрей из Республики Марий Эл, который вырастил самую высокую елку — 10 280 мм. На втором месте Руслан (Республика Северная Осетия — Алания) — 10 151 мм, третье (но не единственное) место за Камилем (Санкт-Петербург) — 10 140 мм.

Победители в номинации "Самая нарядная елка" определялись по количеству и значимости украшений и магических эффектов (каждой игрушке присваивалось определенное количество баллов). Первое место завоевал Гаврила из Республики Саха (Якутия) с красавицей "Якутяночкой", общий рейтинг которого составил 2 550 баллов. Илья с елкой "Мин Харыйам" (также Республика Саха) заработали 2 420 баллов и второе место. Третье место занял Камиль из Санкт-Петербурга с елочкой "HappyNY 2017", набравший 2 237 баллов.

1 055 игроков добавили в избранное цифровую елку "Маленькая, добавь в ♡" Сары (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), что обеспечило ей победу в номинации "Самая популярная елка". Второе место у елки "С Рождеством!" Василия (Приморский край) — 1 046 лайков, а третье место у "Колымчанки" Петра (еще одного представителя Ханты-Мансийского АО) — 921 добавление.

Самые активные игроки собирали игрушки на онлайн-ярмарках, объезжая их на личном автомобиле. Именно так обеспечил себе победу в номинации "Самый находчивый игрок" Денис из Челябинской области, который собрал 1 645 игрушек и подарков для своей "Особой изумрудной елочки". Второе место завоевала "елка-иголка" игрока Владимира из Приморского края — 1 232 игрушки. елка "Необычно большая!" Евгения (Челябинская область) оказалась на третьем месте с 1 230 подарками.

"Ростелеком" поздравляет всех победителей и всех участников первой онлайн-игры "Моя елка" и желает им в 2017 году много новых цифровых побед, радости, оптимизма и крепкого здоровья! Ценные призы (планшеты, смартфоны, фитнес-браслеты, а также SIM-карты с выгодными тарифами на услуги мобильной связи "Ростелекома") будут вручены победителям до конца февраля 2017 года.

Итоги онлайн-игры "Моя елка" опубликованы на сайте https://elka.rt.ru. Ход игры и активности игроков можно проследить по хэштегам #мояелка и #ростелеком.

Приложение "Мой Ростелеком" (доступно для Android и iOS) — это персональный онлайн-офис абонента "Ростелекома", который теперь всегда с ним — на привычном смартфоне или планшете. В приложении можно управлять тарифными планами и опциями, заказывать новые услуги, отслеживать информацию о балансе, просматривать счета и оплачивать услуги без комиссии с моментальным зачислением с помощью банковских карт, карт оплаты "Ростелекома" или электронными деньгами, подключать "Автоплатеж", подписаться на доставку счета на адрес электронной почты, управлять участием в бонусной программе и многими другими функциями.

Всего приложение "Мой Ростелеком" установлено уже на 757 тысячах мобильных устройствах.