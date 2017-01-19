Абоненты "Ростелекома" вырастили 133 тысячи цифровых елок и украсили их миллионами игрушек

"Ростелеком" определил победителей онлайн-игры "Моя елка" в четырех конкурсных номинациях, игра проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых елки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2 374 578 игрушек и магических эффектов. С помощью геометок елки появились не только во всех регионах России, но и на всех континентах мира.
В номинации "Самая высокая елка" победа зависела от считанных миллиметров. Первое место завоевал Андрей из Республики Марий Эл, который вырастил самую высокую елку — 10 280 мм. На втором месте Руслан (Республика Северная Осетия — Алания) — 10 151 мм, третье (но не единственное) место за Камилем (Санкт-Петербург) — 10 140 мм.
Победители в номинации "Самая нарядная елка" определялись по количеству и значимости украшений и магических эффектов (каждой игрушке присваивалось определенное количество баллов). Первое место завоевал Гаврила из Республики Саха (Якутия) с красавицей "Якутяночкой", общий рейтинг которого составил 2 550 баллов. Илья с елкой "Мин Харыйам" (также Республика Саха) заработали 2 420 баллов и второе место. Третье место занял Камиль из Санкт-Петербурга с елочкой "HappyNY 2017", набравший 2 237 баллов.
1 055 игроков добавили в избранное цифровую елку "Маленькая, добавь в ♡" Сары (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), что обеспечило ей победу в номинации "Самая популярная елка". Второе место у елки "С Рождеством!" Василия (Приморский край) — 1 046 лайков, а третье место у "Колымчанки" Петра (еще одного представителя Ханты-Мансийского АО) — 921 добавление.
Самые активные игроки собирали игрушки на онлайн-ярмарках, объезжая их на личном автомобиле. Именно так обеспечил себе победу в номинации "Самый находчивый игрок" Денис из Челябинской области, который собрал 1 645 игрушек и подарков для своей "Особой изумрудной елочки". Второе место завоевала "елка-иголка" игрока Владимира из Приморского края — 1 232 игрушки. елка "Необычно большая!" Евгения (Челябинская область) оказалась на третьем месте с 1 230 подарками.
"Ростелеком" поздравляет всех победителей и всех участников первой онлайн-игры "Моя елка" и желает им в 2017 году много новых цифровых побед, радости, оптимизма и крепкого здоровья! Ценные призы (планшеты, смартфоны, фитнес-браслеты, а также SIM-карты с выгодными тарифами на услуги мобильной связи "Ростелекома") будут вручены победителям до конца февраля 2017 года.
Итоги онлайн-игры "Моя елка" опубликованы на сайте https://elka.rt.ru. Ход игры и активности игроков можно проследить по хэштегам #мояелка и #ростелеком.
Приложение "Мой Ростелеком" (доступно для Android и iOS) — это персональный онлайн-офис абонента "Ростелекома", который теперь всегда с ним — на привычном смартфоне или планшете. В приложении можно управлять тарифными планами и опциями, заказывать новые услуги, отслеживать информацию о балансе, просматривать счета и оплачивать услуги без комиссии с моментальным зачислением с помощью банковских карт, карт оплаты "Ростелекома" или электронными деньгами, подключать "Автоплатеж", подписаться на доставку счета на адрес электронной почты, управлять участием в бонусной программе и многими другими функциями.
Всего приложение "Мой Ростелеком" установлено уже на 757 тысячах мобильных устройствах.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???