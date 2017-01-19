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Дорожное строительство Транспорт и связь

Финансирование дорожных работ в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2017 г. составит 4 млрд рублей

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 г. объем финансирования Самарско-Тольяттинской агломерации (по программе "Безопасные и качественные дороги") предварительно составит 4,18 млрд рублей.

Финансирование дорожных работ в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2017 г. составит 4 млрд рублей Финансирование дорожных работ в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2017 г. составит 4 млрд рублей
Фото: Андрей Савельев

Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Из федерального бюджета будет направлено 1,7 млрд руб., 2,5 млрд  руб. - средства Самарской области.

Окончательное решение о выделении средств в компетенции правительства РФ и субъекта РФ, сказано в сообщении.

Напомним, министерство транспорта и автомобильных дорог региона разработало программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, рассчитанную до 2025 года.

"В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" Росавтодор выделяет средства на развитие дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации. - отметил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов. - Порядка 1 млрд получит Самара и порядка 690 млн - Тольятти. Деньги пойдут на ремонт внутригородских магистралей. В проектный офис программы, наряду с представителями областных и городских властей, вошел специалист нашего управления".

По его словам, основная цель программы - снизить смертность и травматизм на дорогах, первоочередная задача - уменьшить количество ДТП.

"Надеемся, что реализация программы позволит жителям городов агломерации ездить быстро и качественно, безопасно и безаварийно, - заключил Логунов.

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Последние комментарии

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Бродков Бродков 20 мая 2016 15:26 Регион получит на ремонт дорог 1,1 млрд руб. из сборов от "Платона"

Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.

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