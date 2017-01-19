В 2017 г. объем финансирования Самарско-Тольяттинской агломерации (по программе "Безопасные и качественные дороги") предварительно составит 4,18 млрд рублей.

Финансирование дорожных работ в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2017 г. составит 4 млрд рублей

Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Из федерального бюджета будет направлено 1,7 млрд руб., 2,5 млрд руб. - средства Самарской области.

Окончательное решение о выделении средств в компетенции правительства РФ и субъекта РФ, сказано в сообщении.

Напомним, министерство транспорта и автомобильных дорог региона разработало программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, рассчитанную до 2025 года.

"В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" Росавтодор выделяет средства на развитие дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации. - отметил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов. - Порядка 1 млрд получит Самара и порядка 690 млн - Тольятти. Деньги пойдут на ремонт внутригородских магистралей. В проектный офис программы, наряду с представителями областных и городских властей, вошел специалист нашего управления".

По его словам, основная цель программы - снизить смертность и травматизм на дорогах, первоочередная задача - уменьшить количество ДТП.

"Надеемся, что реализация программы позволит жителям городов агломерации ездить быстро и качественно, безопасно и безаварийно, - заключил Логунов.