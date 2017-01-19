В "Треугольнике" покажут французскую драму "Иллюзия любви"

В четверг, 19 января, в Клубе любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажут драму Николь Гарсия "Иллюзия любви" (Mal de pierres).

Николь Гарсия — французская актриса театра и кино, кинорежиссер. В 1962 г. приехала во Францию. В 1967 г. окончила Высшую национальную консерваторию драматического искусства, в том же году вышел первый фильм с ее участием.

Известность ей принесла роль в историческом фильме Бертрана Тавернье "Пусть начнется праздник" (1974 г.), главную роль впервые получила в фильме "Допрос с пристрастием" (1977 г.), позже снималась у многих крупных режиссеров Франции. В 1986 г. дебютировала как режиссер, сняв короткометражный фильм. В 2014 г. Николь Гарсия возглавила жюри конкурса "Золотая камера" на Каннском кинофестивале.



В основу фильма "Иллюзия любви" лег роман итальянской писательницы Милены Агус "Каменная болезнь", переведенный на два десятка языков. Фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале 2016 года.

Южная провинция Франции переживает тяжелые послевоенные годы. В это время Габриэлла ищет покоя в мечтах о настоящей любви, но окружающие считают одержимость такой идеей неприличной и даже безумной. Чтобы оградить молодую девушку от страсти и порока, родители выдают ее замуж. Супруг Габриэллы оказывается добропорядочным и любящим человеком, а жизнь с ним — тюремным заключением. В санатории, куда Габриэллу отправляют на лечение, она безнадежно влюбляется в раненого ветерана Вьетнамской войны Андрэ. Вместе они планируют сбежать от обыденности в иллюзорный мир любви. Кто посмеет лишить мечты страстную, свободную духом женщину?

"Иллюзия любви" — идеальное кино для свидания, достаточно красивое и чувственное, чтобы удерживать внимание на экране, но достаточно предсказуемое, чтобы от экрана периодически отвлекаться", — писал "КиноПоиск" после премьеры фильма в Каннах.

В фильме снимались: Марион Котийяр, Луи Гаррель, Алекс Брендемюль, Брижит Роюан, Виктуар Ду Бойс, Алоиз Саваж, Дэниэл Пара.