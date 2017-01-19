В областной библиотеке пройдет встреча, посвященная самарскому кино и юбилею журнала

В Самарской областной универсальной научной библиотеке 26 января в 17:00 пройдет творческая встреча, приуроченная к 10-летию журнала "Самарские судьбы" и выходу в свет книги Владимира Плотникова "Самарские тайны российского кино".

В январе 2007 г. вышел первый номер журнала "Самарские судьбы". Своеобразным развитием проекта "Самарские судьбы" в Год российского кино стал выход в свет книги "Самарские тайны российского кино".

Автор киноэнциклопедии, полной секретов и открытий — самарский писатель Владимир Плотников. В этой книге он постарался собрать заметки об отечественных деятелях, так или иначе связанных с кинематографом и с нашим городом. Многие из них известны всей стране, но читатель даже не подозревает, сколько удивительных имен в истории кино бывали, жили и живут в Самаре.

В творческой встрече в библиотеке примут участие руководитель проекта "Самарские судьбы" Виталий Добрусин, автор книги "Самарские тайны российского кино" Владимир Плотников и главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный.