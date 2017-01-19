Сотрудник офиса продаж МТС не смог оспорить приговор за незаконную детализацию переговоров клиента

В понедельник, 16 января, вступил в силу приговор суда Промышленного района Самары в отношении сотрудника офиса продаж МТС Романа Вострикова, признанного виновным в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенных с использованием служебного положения.
Напомним, по версии следствия, самарец Дмитрий Малинин через соцсети предлагал услуги по предоставлению детализации любого номера, после чего обращался к своим знакомым, работавшим в салонах продаж разных компаний. Востриков был специалистом офиса продаж МТС в самарском ТЦ "Парк Хаус".
Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, 11 марта 2016 г. Малинин попросил Вострикова за 2 тыс. руб. предоставить сведения о входящих и исходящих вызовах чужого абонентского номера за три последних месяца.
На следующий день, находясь на своем рабочем месте в офисе на Московском шоссе и сознавая, что идет на нарушение должностных инструкций и законов, Востриков сам заполнил от имени абонента заявление на получение детализации разговоров. Дальше он, используя свою учетную запись и пароль для доступа к программе, получил доступ к этим сведениям и отправил их на свою электронную почту.
При каких обстоятельствах преступления вскрылись, точно неизвестно. Но по окончании расследования уголовное дело поступило для рассмотрения в суд Промышленного района. Суд признал Романа Вострикова виновным в нарушении тайны телефонных переговоров, совершенном с использованием служебного положения по ч. 2 ст. 138 УК РФ и в неправомерном доступе к компьютерной информации, ее копировании, совершенном из корыстной заинтересованности с использованием служебного положения по части 3 статьи 272 УК РФ,а Дмитрия Малинина - виновным в подстрекательстве к совершению данных преступлений по ч. 4 ст. 33 УК РФ.
В результате Востриков был приговорен к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев, а Малинин - к одному году и двум месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком один год и четыре месяца.
Приговор был обжалован адвокатами и Вострикова, и Малинина, но 16 января апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила его без изменения. После оглашения постановления апелляционной инстанции приговор считается вступившим в законную силу.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!