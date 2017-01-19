Сотрудник офиса продаж МТС не смог оспорить приговор за незаконную детализацию переговоров клиента

В понедельник, 16 января, вступил в силу приговор суда Промышленного района Самары в отношении сотрудника офиса продаж МТС Романа Вострикова, признанного виновным в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенных с использованием служебного положения.

Напомним, по версии следствия, самарец Дмитрий Малинин через соцсети предлагал услуги по предоставлению детализации любого номера, после чего обращался к своим знакомым, работавшим в салонах продаж разных компаний. Востриков был специалистом офиса продаж МТС в самарском ТЦ "Парк Хаус".

Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, 11 марта 2016 г. Малинин попросил Вострикова за 2 тыс. руб. предоставить сведения о входящих и исходящих вызовах чужого абонентского номера за три последних месяца.

На следующий день, находясь на своем рабочем месте в офисе на Московском шоссе и сознавая, что идет на нарушение должностных инструкций и законов, Востриков сам заполнил от имени абонента заявление на получение детализации разговоров. Дальше он, используя свою учетную запись и пароль для доступа к программе, получил доступ к этим сведениям и отправил их на свою электронную почту.

При каких обстоятельствах преступления вскрылись, точно неизвестно. Но по окончании расследования уголовное дело поступило для рассмотрения в суд Промышленного района. Суд признал Романа Вострикова виновным в нарушении тайны телефонных переговоров, совершенном с использованием служебного положения по ч. 2 ст. 138 УК РФ и в неправомерном доступе к компьютерной информации, ее копировании, совершенном из корыстной заинтересованности с использованием служебного положения по части 3 статьи 272 УК РФ,а Дмитрия Малинина - виновным в подстрекательстве к совершению данных преступлений по ч. 4 ст. 33 УК РФ.

В результате Востриков был приговорен к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев, а Малинин - к одному году и двум месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком один год и четыре месяца.

Приговор был обжалован адвокатами и Вострикова, и Малинина, но 16 января апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила его без изменения. После оглашения постановления апелляционной инстанции приговор считается вступившим в законную силу.