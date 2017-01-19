В Самаре на Красноглинском шоссе под колесами автомобиля погибла женщина

В четверг, 19 января, около 7 часов утра, по предварительным данным в районе п. Озерки на Красноглинском шоссе легковым автомобилем была сбита переходившая дорогу 51-летняя женщина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавшая от полученных травм скончалась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.