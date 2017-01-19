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ДТП Происшествия

В Самаре из-за аварии закрыто движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре из-за аварии на контактной сети трамвая в районе трамвайной остановки "Ул. Силина" закрыто движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона, сообщает сайт Транспортного оператора Самары.

По информации progorodsamara.ru, опору контактной сети трамвая в 4 утра сбил кузовом автомобиль КамАЗ. Как сообщили изданию очевидцы, водитель КамАЗа тронулся с поднятым кузовом, зацепил провода и повалил опору.

На поврежденной опоре идут ремонтные работы. Движение закрыто для трамвайных маршрутов № 21, 22, 24, 25 от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона в оба направления.

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Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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