В Самаре из-за аварии закрыто движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона

В Самаре из-за аварии на контактной сети трамвая в районе трамвайной остановки "Ул. Силина" закрыто движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона, сообщает сайт Транспортного оператора Самары.

По информации progorodsamara.ru, опору контактной сети трамвая в 4 утра сбил кузовом автомобиль КамАЗ. Как сообщили изданию очевидцы, водитель КамАЗа тронулся с поднятым кузовом, зацепил провода и повалил опору.

На поврежденной опоре идут ремонтные работы. Движение закрыто для трамвайных маршрутов № 21, 22, 24, 25 от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона в оба направления.