В Самаре из-за аварии закрыто движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона

В Самаре из-за аварии на контактной сети трамвая в районе трамвайной остановки "Ул. Силина" закрыто движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона, сообщает сайт Транспортного оператора Самары.
По информации progorodsamara.ru, опору контактной сети трамвая в 4 утра сбил кузовом автомобиль КамАЗ. Как сообщили изданию очевидцы, водитель КамАЗа тронулся с поднятым кузовом, зацепил провода и повалил опору.
На поврежденной опоре идут ремонтные работы. Движение закрыто для трамвайных маршрутов № 21, 22, 24, 25 от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона в оба направления.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.