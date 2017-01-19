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Преступления Происшествия

Самарца задержали по подозрению в ограблении таксиста

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали безработного 33-летнего жителя города, подозреваемого в ограблении таксиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в декабре 2016 г. он открыто похитил из припаркованного такси сумку с документами и деньгами. Пострадавший 43-летний мужчина сразу обратился в полицию.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

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Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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