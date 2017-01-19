Самарца задержали по подозрению в ограблении таксиста

Самарские полицейские задержали безработного 33-летнего жителя города, подозреваемого в ограблении таксиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, в декабре 2016 г. он открыто похитил из припаркованного такси сумку с документами и деньгами. Пострадавший 43-летний мужчина сразу обратился в полицию.
В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.