Самарца задержали по подозрению в ограблении таксиста

Самарские полицейские задержали безработного 33-летнего жителя города, подозреваемого в ограблении таксиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в декабре 2016 г. он открыто похитил из припаркованного такси сумку с документами и деньгами. Пострадавший 43-летний мужчина сразу обратился в полицию.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".