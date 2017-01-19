Семья Геннадия Кулакова хочет вернуть "Авиаагрегату" здания-призраки

Эксперты по делу о возврате недвижимости АО "Авиаагрегат", купленной ООО "Р-Инвест", не обнаружили этих сооружений. В АО "Технодинамика", куда входит Авиаагрегат, Волга Ньюс сообщили, что из 17 объектов 14 отсутствуют полностью, три объекта сохранены частично (от 20% до 50%).

Напомним, семья осужденного Геннадия Кулакова пытается вернуть заводу недвижимость для смягчения приговора. Ранее 17 объектов были собственностью Авиаагрегата. Геннадий Кулаков, будучи директором завода, продал их ООО "Р-Инвест" за 4,5 млн рублей.

На момент сделки владельцем "Р-Инвеста" выступала племянница Кулакова - Ольга Целогородцева. Позже она вышла из капитала компании, уступив 100% долей Алексею Смирнову (95%) и Дмитрию Батраеву (5%). Смирнов выступает держателем еще ряда активов, близких семье бывшего руководителя "Авиаагрегата".

После отставки Кулакова новый менеджмент предприятия инициировал преследование бывшего директора. В конце 2015 года его признали виновным в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями и назначили два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 750 тыс. рублей. 19 января Самарский областной суд должен рассмотреть кассационную жалобу на этот приговор со стороны защиты.

Ущерб от продажи заводской недвижимости, причиненный Кулаковым, оценивался в сумму порядка 120 млн руб., которую завод планировал взыскать с бывшего руководителя в судебном порядке. В рамках расследования уголовного дела этот ущерб оценивался в 35 млн рублей.

Весной 2016 г. "Р-Инвест" решил вернуть спорную недвижимость Авиаагрегату. 11 марта 2016 г. компания обратилась с иском к заводу с требованием признать недействительными сделки по 17 объектам недвижимости. Таким образом, фактически "Р-Инвест" добивается возвращения активов Авиаагрегату, получая назад 4,5 млн рублей.

При рассмотрении этого дела выяснилось, что спорной недвижимости не существует. "С 2008 года данные объекты на балансе АО "Авиаагрегат" не числятся (проданы компании ООО "Р-Инвест"). Снесены они были собственником (ООО "Р-Инвест"). Когда и по каким причинам - неизвестно", - уточнили в "Технодинамике".