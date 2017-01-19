Средний размер долга по кредиту в Самарской области равен 169 тыс. рублей

Средний размер долга на одного заемщика по всем открытым кредитам в Самарской области на 1 декабря 2016 г. составлял 168,7 тыс. рублей.
Это на 6% меньше, чем в декабре 2015 г. - тогда средняя задолженность на одного заемщика составляла 178,5 тыс. рублей.
Такие данные озвучили аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Они оценили изменение доли охвата населения розничными кредитами, сопоставив количество заемщиков с открытыми кредитами с количеством экономически активного занятого населения по регионам РФ, а также рассчитали размер среднего долга российских заемщиков перед банками на 1 декабря 2016.
По данным ОКБ, доля заемщиков с открытыми розничными кредитам от общего числа экономически активного занятого населения Самарского региона на 1 декабря 2016 г. составляла 60%. Это больше, чем в конце 2015 г. (тогда этот показатель находился на уровне 54%).
Показатели в целом отражают общероссийскую тенденцию.
"За год доля охвата населения розничными кредитами выросла с 59% до 61%, - отметил генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский. - Такая тенденция связана с оживлением розничного кредитования, которое наблюдалось в течение всего прошлого года. За 11 месяцев 2016 года банки выдали на 13% больше кредитов, чем за аналогичный период 2015 года, а количество заемщиков с открытыми кредитами выросло на 5%, с 42,6 до 44,7 млн человек. При этом, по данным Росстата, количество экономически активного занятого населения за год выросло только на 0,3%".
Самая высокая доля экономически активного занятого населения с открытыми кредитами зафиксирована в Республике Алтай: за год она выросла с 90% до 99%. То есть практически каждый работающий житель республики имеет хотя бы один кредит. При этом республика имеет один из самых высоких показателей по среднему количеству кредитов на одного заемщика - два кредита (при среднем значении по России 1,7) и самый низкий показатель по среднему размеру долга на одного заемщика по всем его кредитам - 106 тыс. рублей.
Средний размер долга по всем кредитам на одного заемщика за год снизился с 214 до 209 тыс. рублей. Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке (482 тыс. руб.), в ХМАО (410 тыс. руб.), Магаданской области (389 тыс. руб.), Ненецком АО (368 тыс. руб.) и в Республике Саха (362 тыс. руб.). Самые маленькие долги у заемщиков Республики Алтай (106 тыс. руб.), Дагестана (130 тыс. руб.), Алтайского края (132 тыс. руб.), Марий-Эл (139 тыс. руб.), Псковской области (143 тыс. руб.).
Заметнее всего средний размер долга вырос в Мордовии (+8%), Чувашии (+6%), Марий Эл (+5%), Кировской области и Татарстане (по +4%). Наибольшее снижение отмечено в Республике Алтай (-23%), Калмыкии (-22%), Ингушетии (-19%) и Чечне (-9%).