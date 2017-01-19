Средний размер долга по кредиту в Самарской области равен 169 тыс. рублей

Средний размер долга на одного заемщика по всем открытым кредитам в Самарской области на 1 декабря 2016 г. составлял 168,7 тыс. рублей.

Это на 6% меньше, чем в декабре 2015 г. - тогда средняя задолженность на одного заемщика составляла 178,5 тыс. рублей.

Такие данные озвучили аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Они оценили изменение доли охвата населения розничными кредитами, сопоставив количество заемщиков с открытыми кредитами с количеством экономически активного занятого населения по регионам РФ, а также рассчитали размер среднего долга российских заемщиков перед банками на 1 декабря 2016.

По данным ОКБ, доля заемщиков с открытыми розничными кредитам от общего числа экономически активного занятого населения Самарского региона на 1 декабря 2016 г. составляла 60%. Это больше, чем в конце 2015 г. (тогда этот показатель находился на уровне 54%).

Показатели в целом отражают общероссийскую тенденцию.

"За год доля охвата населения розничными кредитами выросла с 59% до 61%, - отметил генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский. - Такая тенденция связана с оживлением розничного кредитования, которое наблюдалось в течение всего прошлого года. За 11 месяцев 2016 года банки выдали на 13% больше кредитов, чем за аналогичный период 2015 года, а количество заемщиков с открытыми кредитами выросло на 5%, с 42,6 до 44,7 млн человек. При этом, по данным Росстата, количество экономически активного занятого населения за год выросло только на 0,3%".