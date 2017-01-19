16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Приоритет" требует банкротства бывшего акционера Виктора Развеева Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин возглавил совет директоров банка "Солидарность" Бугурусланский банк "Спутник" переехал в Самарскую область АСВ пытается взыскать с бывших совладельцев Волго-Камского банка более 2 млрд рублей С начала года банки прекратили прием заявок на льготное ипотечное кредитование

Банки Финансы

Средний размер долга по кредиту в Самарской области равен 169 тыс. рублей

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 123
Версия для печати

Средний размер долга на одного заемщика по всем открытым кредитам в Самарской области на 1 декабря 2016 г. составлял 168,7 тыс. рублей.

Это на 6% меньше, чем в декабре 2015 г. - тогда средняя задолженность на одного заемщика составляла 178,5 тыс. рублей.

Такие данные озвучили аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Они оценили изменение доли охвата населения розничными кредитами, сопоставив количество заемщиков с открытыми кредитами с количеством экономически активного занятого населения по регионам РФ, а также рассчитали размер среднего долга российских заемщиков перед банками на 1 декабря 2016.

По данным ОКБ, доля заемщиков с открытыми розничными кредитам от общего числа экономически активного занятого населения Самарского региона на 1 декабря 2016 г. составляла 60%. Это больше, чем в конце 2015 г. (тогда этот показатель находился на уровне 54%).

Показатели в целом отражают общероссийскую тенденцию.

"За год доля охвата населения розничными кредитами выросла с 59% до 61%, - отметил генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский. - Такая тенденция связана с оживлением розничного кредитования, которое наблюдалось в течение всего прошлого года. За 11 месяцев 2016 года банки выдали на 13% больше кредитов, чем за аналогичный период 2015 года, а количество заемщиков с открытыми кредитами выросло на 5%, с 42,6 до 44,7 млн человек. При этом, по данным Росстата, количество экономически активного занятого населения за год выросло только на 0,3%".

Самая высокая доля экономически активного занятого населения с открытыми кредитами зафиксирована в Республике Алтай: за год она выросла с 90% до 99%. То есть практически каждый работающий житель республики имеет хотя бы один кредит. При этом республика имеет один из самых высоких показателей по среднему количеству кредитов на одного заемщика - два кредита (при среднем значении по России 1,7) и самый низкий показатель по среднему размеру долга на одного заемщика по всем его кредитам - 106 тыс. рублей.
Средний размер долга по всем кредитам на одного заемщика за год снизился с 214 до 209 тыс. рублей. Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке (482 тыс. руб.), в ХМАО (410 тыс. руб.), Магаданской области (389 тыс. руб.), Ненецком АО (368 тыс. руб.) и в Республике Саха (362 тыс. руб.). Самые маленькие долги у заемщиков Республики Алтай (106 тыс. руб.), Дагестана (130 тыс. руб.), Алтайского края (132 тыс. руб.), Марий-Эл (139 тыс. руб.), Псковской области (143 тыс. руб.).
Заметнее всего средний размер долга вырос в Мордовии (+8%), Чувашии (+6%), Марий Эл (+5%), Кировской области и Татарстане (по +4%). Наибольшее снижение отмечено в Республике Алтай (-23%), Калмыкии (-22%), Ингушетии (-19%) и Чечне (-9%).

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5