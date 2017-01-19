"Молодежная карта" Сбербанка научит самостоятельно управлять финансами

Научить ребенка самостоятельно управлять финансами и следить за своими расходами позволяет "Молодежная карта" Сбербанка. Также она станет хорошим выбором для студентов, желающих получить дополнительные возможности при использовании банковской карты.

Владельцы "Молодежных карт" могут расплачиваться ими в магазинах и совершать покупки в Интернете. Также держатели карт получают все сервисы, доступные клиентам банка. Услуга "Мобильный банк" позволяет получать уведомления о начислениях и списаниях средств. "Сбербанк Онлайн" дает возможность подключать автоплатеж, например, за сотовую связь, пользоваться сервисом "Копилка" для накоплений, вести учет своих расходов и открывать вклады. Студенты могут дополнительно использовать "Молодежную карту" для перечисления стипендий или зарплаты.

При оформлении карты на сайте sberbank.ru имеется возможность выбора индивидуального дизайна - в базе представлены десятки высококачественных изображений, персонажи популярных интернет-персонажей и компьютерных игр. При желании можно загрузить собственное изображение, в том числе из социальных сетей.

Помимо стандартных возможностей, владельцы "Молодежных карт" получают сниженную до 150 рублей в год стоимость обслуживания, им начисляются повышенные бонусы СПАСИБО, они могут участвовать в акциях, проводимых MasterCard и Visa.

Для получения дополнительной информации и оформления карты нужно обратиться в любой офис Сбербанка. Из документов потребуется только паспорт.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.