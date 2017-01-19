16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Приоритет" требует банкротства бывшего акционера Виктора Развеева Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин возглавил совет директоров банка "Солидарность" Бугурусланский банк "Спутник" переехал в Самарскую область АСВ пытается взыскать с бывших совладельцев Волго-Камского банка более 2 млрд рублей С начала года банки прекратили прием заявок на льготное ипотечное кредитование

Банки Финансы

"Молодежная карта" Сбербанка научит самостоятельно управлять финансами

САМАРА.19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 112
Версия для печати

Научить ребенка самостоятельно управлять финансами и следить за своими расходами позволяет "Молодежная карта" Сбербанка. Также она станет хорошим выбором для студентов, желающих получить дополнительные возможности при использовании банковской карты.

Владельцы "Молодежных карт" могут расплачиваться ими в магазинах и совершать покупки в Интернете. Также держатели карт получают все сервисы, доступные клиентам банка. Услуга "Мобильный банк" позволяет получать уведомления о начислениях и списаниях средств. "Сбербанк Онлайн" дает возможность подключать автоплатеж, например, за сотовую связь, пользоваться сервисом "Копилка" для накоплений, вести учет своих расходов и открывать вклады. Студенты могут дополнительно использовать "Молодежную карту" для перечисления стипендий или зарплаты.

При оформлении карты на сайте sberbank.ru имеется возможность выбора индивидуального дизайна - в базе представлены десятки высококачественных изображений, персонажи популярных интернет-персонажей и компьютерных игр. При желании можно загрузить собственное изображение, в том числе из социальных сетей.

Помимо стандартных возможностей, владельцы "Молодежных карт" получают сниженную до 150 рублей в год стоимость обслуживания, им начисляются повышенные бонусы СПАСИБО, они могут участвовать в акциях, проводимых MasterCard и Visa.

Для получения дополнительной информации и оформления карты нужно обратиться в любой офис Сбербанка. Из документов потребуется только паспорт.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5