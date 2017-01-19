Самарчанка требует 100 тыс. руб. с полиции за моральные страдания в камере

В суд Железнодорожного района Самары поступил иск Н.Зубовой к У МВД Самары и Управлению федерального казначейства Самарской области о компенсации морального вреда.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в суде, суть иска в следующем.

"В производстве Самарского районного суда Самары находится уголовное дело в отношении Зубовой Н., которая содержится под стражей в СИЗО Тольятти, - рассказали Волга Ньюс в Железнодорожном районном суде. - В сентябре 2016 г. на время судебных заседаний Н.Зубову этапировали в ИВС Самары, где она 17 дней содержалась в условиях, по мнению истицы, не отвечающих требованиям как международного права, так и правовых актов РФ".

В частности, женщину не устроило, что на внутренней стороне окна смонтирована массивная решетка и в окно вставлено матовое стекло, которое препятствует доступу в камеру естественного света и воздуха, а кроме того, туалет не отгорожен от камеры стенкой и не закрывается дверкой, нет средств бытовой химии для туалета, нет горячей воды, нет постоянного доступа к питьевой воде. А еще Зубова жалуется, что при поступлении в ИВС постельные принадлежности (матрас, одеяло) выдавались непригодными для использования (грязные, с затхлым запахом). Также пища, по словам Зубовой, подается в неразогретом виде. Женщина была лишена прогулок, телефонных разговоров и свиданий с родственниками, а также телефонных разговоров с защитником.

Истица просит признать незаконным ее содержание в ИВС в течение 17 дней в сентябре 2016 г., признать условия ее содержания ненадлежащими и взыскать компенсацию морального вреда в 100 тыс. рублей.

По информации сайта Самарского райсуда, Н.Зубова проходит по делу Тюменцевой.