Самарчанка требует 100 тыс. руб. с полиции за моральные страдания в камере

В суд Железнодорожного района Самары поступил иск Н.Зубовой к У МВД Самары и Управлению федерального казначейства Самарской области о компенсации морального вреда.
Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в суде, суть иска в следующем.
"В производстве Самарского районного суда Самары находится уголовное дело в отношении Зубовой Н., которая содержится под стражей в СИЗО Тольятти, - рассказали Волга Ньюс в Железнодорожном районном суде. - В сентябре 2016 г. на время судебных заседаний Н.Зубову этапировали в ИВС Самары, где она 17 дней содержалась в условиях, по мнению истицы, не отвечающих требованиям как международного права, так и правовых актов РФ".
В частности, женщину не устроило, что на внутренней стороне окна смонтирована массивная решетка и в окно вставлено матовое стекло, которое препятствует доступу в камеру естественного света и воздуха, а кроме того, туалет не отгорожен от камеры стенкой и не закрывается дверкой, нет средств бытовой химии для туалета, нет горячей воды, нет постоянного доступа к питьевой воде. А еще Зубова жалуется, что при поступлении в ИВС постельные принадлежности (матрас, одеяло) выдавались непригодными для использования (грязные, с затхлым запахом). Также пища, по словам Зубовой, подается в неразогретом виде. Женщина была лишена прогулок, телефонных разговоров и свиданий с родственниками, а также телефонных разговоров с защитником.
Истица просит признать незаконным ее содержание в ИВС в течение 17 дней в сентябре 2016 г., признать условия ее содержания ненадлежащими и взыскать компенсацию морального вреда в 100 тыс. рублей.
По информации сайта Самарского райсуда, Н.Зубова проходит по делу Тюменцевой.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?