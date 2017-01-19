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Самолет, получивший имя "Самара", совершил первый рейс в Курумоч

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авиалайнеру Airbus А319 с бортовым номером VP-BNJ авиакомпании "Россия" присвоено имя "Самара".

Самолет, получивший имя "Самара", совершил первый рейс в Курумоч Самолет, получивший имя "Самара", совершил первый рейс в Курумоч
Фото: Дмитрий Бурлаков

Свой первый после получения имени рейс самолет совершил 19 января. Символично, что портом назначения стал самарский аэропорт Курумоч.

"Получив имя вашего города, наш самолет совершил первый полет именно в Самару - для экипажа это очень ответственная и приятная миссия. Для пилотов приятно не просто посадить самолет и поставить его в аэропорту, но и увидеть на борту герб города: это уже не обезличенный предмет, а одушевленный. Пассажиры также знали, что летят на именном самолете: перед началом полета я поздравил их с тем, что им выпала большая честь - участвовать в первом "именном" рейсе, - рассказал капитан воздушного судна Олег Шнейдмиллер.

Лайнер имеет стандартную для данного типа воздушных судов двуклассную компоновку, рассчитанную на размещение 128 пассажиров: восьми - в бизнес-классе и 120 - в экономическом. Эксплуатировать обновленный А319 планируется в основном на внутрироссийских линиях.

"Для авиакомпании "Россия" Самара занимает важное место по объемам перевозок, отсюда компания выполняет ежедневные полеты в Санкт-Петербург и еженедельные в Сочи. В период сезона отпусков компания выполняла рейсы в Ларнаку. Всего в 2016 году авиакомпания выполнила из Самары более трех тысяч рейсов, перевезя на них более 336 тыс. пассажиров. Всего в период новогодних праздников с 1 по 12 января авиакомпания "Россия" совершила из Самары более 220 рейсов перевезя на них более 16,7 тысяч пассажиров", - отмечают в авиакомпании.

Это далеко не первый случай, когда самолеты авиакомпании получают персональные имена в честь российских городов. Так, на внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой российских городов: "Москва", "Астрахань", "Владивосток", "Волгоград", "Грозный", "Екатеринбург", "Ижевск", "Казань", "Кострома", "Магадан", "Мурманск", "Нижний Новгород".

"Впервые именем нашего города назван пассажирский лайнер. Мне кажется, когда этот самолет будет прилетать в Самару, экипажу это будет небезразлично. Конечно, всегда почетно и похвально, когда в честь нашего города что-то называют. Будем надеяться, что это не последний самолет, который носит имя нашего города или городов нашей области, - отметил сменный руководитель аэропорта Курумоч Николай Марченко. - Сейчас главной задачей для аэропорта Курумоч стала подготовка к чемпионату мира по футболу: пассажиропоток значительно вырастет, сейчас все помыслы направлены на то, чтобы достойно встретить туристов и болельщиков".

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