Самолет, получивший имя "Самара", совершил первый рейс в Курумоч

Авиалайнеру Airbus А319 с бортовым номером VP-BNJ авиакомпании "Россия" присвоено имя "Самара".

Свой первый после получения имени рейс самолет совершил 19 января. Символично, что портом назначения стал самарский аэропорт Курумоч.

"Получив имя вашего города, наш самолет совершил первый полет именно в Самару - для экипажа это очень ответственная и приятная миссия. Для пилотов приятно не просто посадить самолет и поставить его в аэропорту, но и увидеть на борту герб города: это уже не обезличенный предмет, а одушевленный. Пассажиры также знали, что летят на именном самолете: перед началом полета я поздравил их с тем, что им выпала большая честь - участвовать в первом "именном" рейсе, - рассказал капитан воздушного судна Олег Шнейдмиллер.

Лайнер имеет стандартную для данного типа воздушных судов двуклассную компоновку, рассчитанную на размещение 128 пассажиров: восьми - в бизнес-классе и 120 - в экономическом. Эксплуатировать обновленный А319 планируется в основном на внутрироссийских линиях.

"Для авиакомпании "Россия" Самара занимает важное место по объемам перевозок, отсюда компания выполняет ежедневные полеты в Санкт-Петербург и еженедельные в Сочи. В период сезона отпусков компания выполняла рейсы в Ларнаку. Всего в 2016 году авиакомпания выполнила из Самары более трех тысяч рейсов, перевезя на них более 336 тыс. пассажиров. Всего в период новогодних праздников с 1 по 12 января авиакомпания "Россия" совершила из Самары более 220 рейсов перевезя на них более 16,7 тысяч пассажиров", - отмечают в авиакомпании.

Это далеко не первый случай, когда самолеты авиакомпании получают персональные имена в честь российских городов. Так, на внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты, украшенные символикой российских городов: "Москва", "Астрахань", "Владивосток", "Волгоград", "Грозный", "Екатеринбург", "Ижевск", "Казань", "Кострома", "Магадан", "Мурманск", "Нижний Новгород".

"Впервые именем нашего города назван пассажирский лайнер. Мне кажется, когда этот самолет будет прилетать в Самару, экипажу это будет небезразлично. Конечно, всегда почетно и похвально, когда в честь нашего города что-то называют. Будем надеяться, что это не последний самолет, который носит имя нашего города или городов нашей области, - отметил сменный руководитель аэропорта Курумоч Николай Марченко. - Сейчас главной задачей для аэропорта Курумоч стала подготовка к чемпионату мира по футболу: пассажиропоток значительно вырастет, сейчас все помыслы направлены на то, чтобы достойно встретить туристов и болельщиков".